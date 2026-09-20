O româncă din Ardeal a reinterpretat celebra ciorbă oltenească de raci: „Dragi olteni, îmi cer iertare!”

O româncă din Ardeal a reinterpretat ciorba oltenească de raci și a adaptat rețeta după modul în care se prepară în familia sa ciorba de ardei umpluți. Femeia a recunoscut chiar ea că nu a respectat rețeta originală și le-a cerut scuze oltenilor pentru versiunea „ardelenizată”.

Foto: Instagram

Preparatul tradițional oltenesc i-a atras atenția după ce a aflat despre el de la o cumnată și a început să citească despre rețetă. Ardeii folosiți în preparat au impresionat-o atât de mult, încât și-a dorit să încerce și ea ciorba. Pentru că se temea însă că varianta originală nu va fi pe placul tuturor membrilor familiei, a ales să adapteze preparatul.

„Dragi olteni, îmi cer iertare! V-am răpit supa de raci și am ardelenizat-o. Vă și mulțumesc cu ocazia asta! Eu am auzit de mult de ciorba oltenească de raci, mi-a povestit o cumnată, apoi am citit despre subiect și legumele astea, ardeii mi s-au părut fascinanți. Tare mi-am dorit să am și eu.

Aș fi făcut ciorba originală, dar m-am temut că nu o să le placă unor mici mofturoși din familia mea. Așa că am adaptat-o la felul în care preparăm noi ciorba de ardei umpluți aici în Ardeal”, a spus românca într-un video publicat pe Instagram.

Cum pregătește ardeii umpluți

Pentru această variantă de ciorbă, ardeii trebuie mai întâi pregătiți prin îndepărtarea cotoarelor și a semințelor. Aceștia sunt apoi înțepați de câteva ori spre vârf, pentru ca aerul să poată ieși și, eventual, pentru ca zeama să poată pătrunde în interiorul lor.

Umplutura începe cu ceapa tocată mărunt, care este călită în puțin ulei. Metoda folosită este una aparte: atât tigaia, cât și uleiul sunt reci în momentul în care este adăugată ceapa. În acest fel, aceasta se înăbușă treptat și nu capătă gust de ceapă prăjită. Sarea este adăugată încă de la început, pentru a ajuta procesul de călire.

Ceapa se gătește doar până devine sticloasă, apoi este luată de pe foc. Pentru umplutură se adaugă piper, boia sau fulgi de ardei, cimbru și verdeață, apoi carnea, orezul și un ou. Ingredientele se amestecă bine, după care se adaugă apă rece.

Aceasta este importantă pentru ca umplutura să se gătească corespunzător, astfel încât carnea să nu rămână tare, iar orezul să nu rămână nefiert. Ardeii se vor umple fără ca amestecul să fie îndesat prea tare.

Pentru baza ciorbei se pregătește din nou ceapă călită prin aceeași metodă, care poate fi făcută chiar în același timp cu ceapa destinată umpluturii. În oala în care urmează să fie preparată ciorba se pun ceapa, apa și sarea, iar ingredientele sunt lăsate să fiarbă.

Când apa începe să clocotească, se adaugă morcovul tăiat cubulețe, țelina și rădăcina de pătrunjel. Legumele sunt fierte câteva minute, apoi focul este redus, iar ardeii umpluți sunt introduși în oală.

Aceștia trebuie fierți la foc mic, astfel încât umplutura să se poată coagula și să se gătească treptat. După ce ardeii sunt fierți, se adaugă sucul de roșii și se verifică dacă mai este nevoie de sare.

Smântâna se pune la final

După ce sucul de roșii fierbe câteva minute, urmează unul dintre ingredientele importante pentru această variantă de ciorbă: smântâna. Este recomandată o smântână de calitate, cu un conținut de grăsime de peste 30%, pentru ca aceasta să nu se taie în timpul fierberii.

Ciorba mai este lăsată să dea câteva clocote, apoi se adaugă frunze tocate de pătrunjel și țelină, puțin piper și cimbru. La final, preparatul este aromatizat cu doi căței de usturoi dați pe răzătoarea mică, presați sau pisați foarte bine.

Cantitățile nu sunt măsurate strict, preparatul fiind făcut în funcție de gust și de inspirația celui care îl gătește. Astfel, rețeta oltenească de ciorbă de raci a primit o interpretare specifică Ardealului, adaptată după rețeta de ciorbă de ardei umpluți pe care românca o pregătește în familia sa.