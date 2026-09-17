 Salată de vară cu pepene roșu și feta
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Salată de vară cu pepene roșu și feta

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Salată de vară cu pepene roșu și feta este un preparat ușor și plin de savoare.

salata de vara cu pepene rosu si feta jpg
Foto: shutterstock

Ingrediente

600 g miez de pepene roșu

120 g brânză feta slabă

120 g rucola

2 linguri zeamă de lămâie

1 castravete

100 g salată verde

20 g semințe de dovleac

30 g miez de nucă

1 lingură ulei de măsline

câteva frunze de mentă

sare

piper

Mod de preparare

Cureți pepenele de coajă și de semințe, apoi îl tai cuburi.

Speli rucola, salata verde și menta, apoi le lași să se scurgă bine. Speli castravetele și îl tai felii subțiri. Tai brânza feta cubulețe și mărunțești grosier miezul de nucă.

Amesteci într-un bol uleiul de măsline cu zeama de lămâie, puțină sare și piper, până obții un dressing.

Așezi într-un bol mare salata verde, rucola, castravetele și cuburile de pepene. Adaugi brânza feta, nucile și semințele de dovleac.

Torni dressingul peste salată și amesteci ușor, pentru a nu zdrobi bucățile de pepene. Servești salata imediat, garnisită cu frunze de mentă.

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