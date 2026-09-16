Supă thailandeză
Ingredientele proaspete și aromele specifice bucătăriei asiatice transformă fiecare porție într-o experiență culinară deosebită.
Ingrediente
Pentru supă
1,5 l apă
300 g ridiche albă
1 morcov
sare
4-5 ciuperci shiitake
2 fire de ceapă verde
Pentru perișoare
300 g carne tocată de porc
1 ou mic
1 lingură pesmet
sare
piper
Mod de preparare
Cureți ridichea și morcovul, apoi le tai rondele. Cureți ciupercile și le tai bucăți mari.
Pui apa la fiert într-o oală. Adaugi ridichea, morcovul și ciupercile. Fierbi la foc mic 25-30 de minute, până legumele se înmoaie.
Pui carnea tocată într-un bol. Adaugi oul, pesmetul, sarea și piperul. Amesteci bine și formezi perișoare mici. Adaugi perișoarele în supă, pe rând. Fierbi încă 10-15 minute, până când perișoarele sunt bine gătite și se ridică la suprafață. Potrivești gustul de sare.
Toci ceapa verde și o presari deasupra, la servire.