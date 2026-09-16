 Supă thailandeză
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Supă thailandeză

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Ingredientele proaspete și aromele specifice bucătăriei asiatice transformă fiecare porție într-o experiență culinară deosebită.

supa thailandeza jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru supă

1,5 l apă

300 g ridiche albă

1 morcov

sare

4-5 ciuperci shiitake

2 fire de ceapă verde

Pentru perișoare

300 g carne tocată de porc

1 ou mic

1 lingură pesmet

sare

piper

Mod de preparare

Cureți ridichea și morcovul, apoi le tai rondele. Cureți ciupercile și le tai bucăți mari.

Pui apa la fiert într-o oală. Adaugi ridichea, morcovul și ciupercile. Fierbi la foc mic 25-30 de minute, până legumele se înmoaie.

Pui carnea tocată într-un bol. Adaugi oul, pesmetul, sarea și piperul. Amesteci bine și formezi perișoare mici. Adaugi perișoarele în supă, pe rând. Fierbi încă 10-15 minute, până când perișoarele sunt bine gătite și se ridică la suprafață. Potrivești gustul de sare.

Toci ceapa verde și o presari deasupra, la servire.

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