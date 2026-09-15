Salată cu piept de pui și afine – prospețime și savoare
O salată ușoară, perfectă pentru un prânz rapid sau o cină lejeră.
Ingrediente
500 g fileuri de piept de pui
150 g salată verde
80 g rucola
80 g baby spanac
1 ceapă roșie mică
½ avocado
150 g afine
1 lingură ulei de măsline
2 linguri zeamă de lămâie
50 g brânză feta slabă
30 g nuci pecan
1 linguriță muștar
sare
piper
Mod de preparare
Speli carnea, o ștergi cu prosoape de hârtie și o condimentezi cu sare și piper, apoi o ungi cu jumătate din cantitatea de ulei.
Încingi o tigaie grill și frigi carnea 5-6 minute pe fiecare parte, până se rumenește și este bine pătrunsă. O scoți pe o farfurie, o lași să se odihnească 5 minute, apoi o tai felii.
Speli salata verde, rucola, spanacul și afinele și le lași să se scurgă bine. Cureți avocado și îl tai felii, cureți și ceapa, pe care o tai solzișori. Mărunțești nucile pecan și sfărâmi brânza feta.
Amesteci într-un bol zeama de lămâie cu muștarul și uleiul rămas. Potrivești dressingul de sare și piper.
Așezi într-un bol mare salata verde, rucola și spanacul. Adaugi avocado, ceapa, afinele, nucile pecan și brânza feta. Torni dressingul și amesteci ușor.
Servești salata imediat, cu feliile de piept de pui așezate deasupra.