Salată cu piept de pui și afine – prospețime și savoare

O salată ușoară, perfectă pentru un prânz rapid sau o cină lejeră.

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Ingrediente

500 g fileuri de piept de pui

150 g salată verde

80 g rucola

80 g baby spanac

1 ceapă roșie mică

½ avocado

150 g afine

1 lingură ulei de măsline

2 linguri zeamă de lămâie

50 g brânză feta slabă

30 g nuci pecan

1 linguriță muștar

sare

piper

Mod de preparare

Speli carnea, o ștergi cu prosoape de hârtie și o condimentezi cu sare și piper, apoi o ungi cu jumătate din cantitatea de ulei.

Încingi o tigaie grill și frigi carnea 5-6 minute pe fiecare parte, până se rumenește și este bine pătrunsă. O scoți pe o farfurie, o lași să se odihnească 5 minute, apoi o tai felii.

Speli salata verde, rucola, spanacul și afinele și le lași să se scurgă bine. Cureți avocado și îl tai felii, cureți și ceapa, pe care o tai solzișori. Mărunțești nucile pecan și sfărâmi brânza feta.

Amesteci într-un bol zeama de lămâie cu muștarul și uleiul rămas. Potrivești dressingul de sare și piper.

Așezi într-un bol mare salata verde, rucola și spanacul. Adaugi avocado, ceapa, afinele, nucile pecan și brânza feta. Torni dressingul și amesteci ușor.

Servești salata imediat, cu feliile de piept de pui așezate deasupra.