 Mini tarte cu pere, delicii aromate pentru zilele de toamnă
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Mini tarte cu pere, delicii aromate pentru zilele de toamnă

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Fragede, aromate și cu gust delicat de pere, aceste mini tarte sunt perfecte când ai poftă de ceva dulce. Se prepară ușor și merg de minune alături de o cafea sau un ceai.

Mini tarte cu pere
Mini tarte cu pere Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 pere

250 g făină

120 g unt rece

70 g zahăr

1 ou

2 linguri apă rece

1 linguriță extract de vanilie

½ linguriță scorțișoară

¼ linguriță nucșoară

1 lingură zeamă de lămâie

1 lingură amidon

1 gălbenuș

1 lingură lapte

1 praf de sare

Mod de preparare

Amesteci făina cu 30 g zahăr și cu praful de sare. Adaugi untul rece tăiat cubulețe și-l încorporezi cu vârful degetelor, până obții un amestec nisipos.

Adaugi oul și apa rece, și frămânți rapid, până se formează un aluat. Îl învelești în folie alimentară și-l lași 20 de minute la frigider.

Cureți două dintre pere, le îndepărtezi cotorul și le tai cubulețe. Le pui într-o crăticioară împreună cu zahărul rămas, zeama de lămâie, scorțișoara, nucșoara și vanilia. Le gătești 6–8 minute, până se înmoaie ușor.

Dizolvi amidonul într-o lingură de apă, îl adaugi peste pere și mai gătești aproximativ un minut, până când umplutura se leagă. O lași să se răcorească.

Întinzi aluatul într-o foaie de aproximativ 4 mm grosime. Tai patru discuri puțin mai mari decât vasele termorezistente și decupezi în mijlocul fiecăruia câte un spațiu în forma unei jumătăți de pară.

Împarți umplutura în cele patru vase. Tai celelalte două pere în jumătăți, le cureți de cotor și așezi câte o jumătate de pară deasupra fiecărei porții.

Acoperi vasele cu discurile de aluat, apăsând ușor marginile. Amesteci gălbenușul cu laptele și ungi aluatul.

Coci tartele 25-30 de minute, până când aluatul devine auriu. Le lași câteva minute să se răcorească și le servești calde.

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