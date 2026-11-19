Nu mai știi ce preparate să alegi în zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului? Încearcă o rețetă simplă, gustoasă și sățioasă, cu file de cod, roșii aromate și usturoi. Se prepară rapid, din ingrediente accesibile, și este perfectă atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Ce să gătești în zilele cu dezlegare la pește. Foto: arhiva

În zilele de post în care există dezlegare la pește, gospodinele caută rețete care să fie ușor de pregătit, dar suficient de consistente pentru întreaga familie. Dacă vrei să ieși din rutina preparatelor clasice, codul în sos de roșii cu usturoi poate fi o alegere inspirată.

Carnea albă și delicată a codului se îmbină foarte bine cu dulceața roșiilor și aroma intensă a usturoiului. În plus, preparatul nu necesită tehnici complicate și poate fi gata în aproximativ 30 de minute.

Un alt avantaj este versatilitatea rețetei. Peștele poate fi servit alături de orez, cartofi natur, legume sau pâine proaspătă, care poate fi folosită pentru a savura până la ultima picătură din sosul delicios.

Ingrediente pentru cod în sos de roșii cu usturoi

Pentru două-trei porții ai nevoie de câteva ingrediente simple, pe care le poți găsi cu ușurință:

500-600 g file de cod;

250-300 g roșii cherry tăiate în jumătăți sau roșii cuburi din conservă;

3-4 căței de usturoi;

1 ceapă mică;

2 linguri de ulei de măsline;

100-120 ml supă de legume sau apă;

1 lingură de suc de lămâie;

2-3 linguri de busuioc proaspăt sau pătrunjel tocat;

sare și piper, după gust;

puțină boia dulce;

un praf de oregano sau condimente italiene, opțional;

fulgi de chili, dacă preferi preparatele ușor picante.

Dacă nu ai cod la îndemână, poți folosi și un alt tip de pește alb. Important este să alegi fileuri cu o textură fermă, care să își păstreze forma în timpul gătirii.

Cum prepari codul în sos de roșii cu usturoi. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Primul pas este pregătirea peștelui. Spală fileurile, dacă este necesar, apoi tamponează-le foarte bine cu prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de apă. Condimentează-le cu sare, piper și puțină boia dulce.

Pune o lingură de ulei de măsline într-o tigaie încăpătoare și las-o să se încingă. Adaugă fileurile de cod și rumenește-le aproximativ 1-2 minute pe fiecare parte. Nu trebuie să fie complet gătite în această etapă, ci doar să capete o crustă ușoară. Scoate peștele pe o farfurie și păstrează tigaia pentru prepararea sosului.

Adaugă uleiul rămas, apoi ceapa tocată mărunt. Las-o la foc mediu timp de 2-3 minute, până când devine moale și ușor translucidă. Încorporează usturoiul mărunțit și amestecă aproximativ 30 de secunde, suficient cât să își elibereze aroma.

Urmează roșiile, supa de legume sau apa și sucul de lămâie. Pentru un plus de savoare, poți adăuga oregano, condimente italiene sau câțiva fulgi de chili. Amestecă ingredientele și lasă sosul să fiarbă câteva minute, până când roșiile se înmoaie, iar compoziția începe să capete consistență.

Așază din nou fileurile de cod în tigaie, direct peste sosul de roșii. Acoperă parțial și lasă preparatul să se gătească încă 3-5 minute, în funcție de grosimea bucăților de pește.

Codul este gata atunci când carnea devine opacă și se desface ușor cu furculița. Oprește focul și presară deasupra busuioc proaspăt sau pătrunjel tocat.

Servește preparatul cald, imediat după gătire, pentru a te bucura din plin de combinația de arome.

Trucuri pentru un cod fraged și un sos de roșii plin de savoare

Pentru ca rețeta să iasă perfect, trebuie să acorzi atenție în special timpului de gătire. Codul are o carne delicată, care se poate usca rapid dacă este ținut prea mult pe foc. De aceea, este recomandat să îl rumenești foarte puțin la început și să finalizezi prepararea direct în sos.

Un alt secret este modul în care folosești usturoiul. Acesta trebuie călit doar câteva zeci de secunde, cât să își elibereze aroma. Dacă se arde, poate căpăta un gust amar și va influența negativ savoarea sosului.

Nu omite nici sucul de lămâie. Acesta echilibrează gustul roșiilor și oferă preparatului o notă proaspătă, care completează foarte bine aroma peștelui.

Pentru servire, ai mai multe variante. Codul în sos de roșii merge excelent cu orez simplu, cartofi natur sau legume sotate. Dacă preferi o masă mai ușoară, îl poți acompania cu o salată proaspătă.