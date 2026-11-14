 Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie! Ce este interzis și în ce zile sunt dezlegări
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Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie! Ce este interzis și în ce zile sunt dezlegări

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Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și se întinde pe o durată de 40 de zile, încheindu-se joi, 24 decembrie, inclusiv, în Ajunul Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie
Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie Foto: arhivă

Pe parcursul acestor șase săptămâni de pregătire sufletească și trupească pentru marea sărbătoare a Crăciunului, credincioșii ortodocși îmbină înfrânarea alimentară cu rugăciunea, milostenia și faptele bune, beneficiind totodată, potrivit calendarului publicat de Basilica.ro, de 14 zile cu dezlegare la pește.

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie

Postul Nașterii Domnului, cunoscut în popor sub numele de Postul Crăciunului, începe în fiecare an pe data de 15 noiembrie și se termină pe 24 decembrie, chiar înaintea praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos din 25 decembrie. În anul 2026, prima zi de post pică într-o zi de duminică, iar ultima zi este joi.

Înaintea intrării în această perioadă de 40 de zile, sâmbătă, 14 noiembrie, este marcat Lăsatul Secului – ultima zi în care credincioșii mai pot consuma alimente „de dulce”. Dincolo de restricțiile culinare, Biserica subliniază că postul este, înainte de toate, o etapă de curățire spirituală, în care credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, să se roage mai mult, să facă milostenie și să arate grijă față de cei din jur.

Ce se mănâncă și ce nu. Alte lucruri interzise în post

Pe durata Postului Crăciunului 2026, credincioșii ortodocși renunță la toate produsele de origine animală. Meniul zilnic se bazează pe alimente vegetale, iar în zilele stabilite prin rânduiala bisericească sunt permise peștele, uleiul și vinul.

Printre alimentele permise în zilele obișnuite de post se regăsesc:

  • Legume proaspete sau preparate termic;
  • Fructe proaspete, uscate sau conservate;
  • Leguminoase: fasole, linte, năut și mazăre;
  • Orez, paste fără ou, cartofi și diverse cereale;
  • Semințe, nuci și alune;
  • Pâine și produse de panificație gătite fără ingrediente de origine animală.

În schimb, în zilele fără dezlegare sunt strict interzise carnea și preparatele din carne, peștele, ouăle, laptele, brânzeturile, smântâna, untul și orice alt produs care conține ingrediente de origine animală. Din punct de vedere spiritual și moral, în aceste 40 de zile credincioșii trebuie să renunțe la certuri, vorbe rele și la orice comportament care i-ar putea răni pe cei din jur.

În ce zile este dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox

Conform calendarului ortodox publicat de sursa citată pentru anul 2026, credincioșii au la dispoziție 14 zile cu dezlegare la pește pe parcursul Postului Crăciunului 2026:

  • În luna noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30;
  • În luna decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.

Prima dezlegare la pește are loc sâmbătă, 21 noiembrie, odată cu praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Printre cele mai importante sărbători cu dezlegare se mai numără 30 noiembrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, precum și 6 decembrie, ziua Sfântului Ierarh Nicolae.

În ceea ce privește dezlegarea la ulei și vin, rânduiala generală permite consumul acestora în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul 21 noiembrie – 18 decembrie inclusiv, existând și dezlegări speciale la anumite sărbători trecute în calendar. Pe măsură ce se apropie finalul postului, rânduiala devine mai aspră, ultimele zile – și în mod special Ajunul Crăciunului din 24 decembrie – fiind dedicate unei înfrânări alimentare mult mai stricte.

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