 Chef Ștefan Popescu, rețetă ideală pentru Postul Crăciunului! Cum prepară un ghiveci de legume gustos și ușor de făcut
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VideoChef Ștefan Popescu, rețetă ideală pentru Postul Crăciunului! Cum prepară un ghiveci de legume gustos și ușor de făcut

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Chef Ștefan Popescu fură startul și vine deja cu o rețetă ideală pentru Postul Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie 2026 și se încheie pe 24 decembrie 2026. Bucătarul cunoscut de la „Chefi la cuțite” le-a arătat fanilor cum pregătește un ghiveci de legume gustos, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui.

Chef Ștefan Popescu, rețetă de mâncare de post.
Chef Ștefan Popescu, rețetă de mâncare de post. Foto: Instagram

„Dacă țineți post și vreți ceva simplu, cald și făcut din ingrediente pe care le găsim ușor, salvați rețeta asta!”, a scris bucătarul pe Instagram.   

Rețeta lui Chef Ștefan Popescu pentru un ghiveci de legume de post

Activ pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește frecvent idei culinare, bucătarul și-a surprins urmăritorii cu o rețetă de mâncare de legume care poate fi pregătită chiar și de cei fără prea multă experiență în bucătărie.

Într-o postare pe Instagram, Chef Ștefan Popescu a publicat un videoclip în care le arată pas cu pas cum prepară ghiveciul de legume. Rețeta este potrivită pentru cei care își doresc o mâncare de post simplă, hrănitoare și plină de savoare, fără să petreacă prea mult timp în bucătărie.

Ingrediente pentru ghiveciul de legume

  • Ceapă
  • Ulei
  • Ardei capia
  • Morcov
  • Fasole verde
  • Roșii bine coapte
  • 1 foaie de dafin
  • Cimbru
  • Vinete
  • Dovlecei
  • Pătrunjel proaspăt
  • Mărar proaspăt
  • Sare și piper, după gust

Cum prepară Chef Ștefan Popescu ghiveciul de legume

Bucătarul curăță legumele, le taie și le gătește treptat, astfel încât aromele să se combine, iar preparatul să capete un gust bogat. Ceapa este călită mai întâi, apoi sunt adăugate celelalte ingrediente, în ordinea explicată de chef.

„Se apropie postul, așa că astăzi vă propun un ghiveci de legume cu roșii bine coapte și legume fragede. Călesc ceapa în ulei, la foc mediu, până devine translucidă, apoi pun ardeiul capia și morcovul și continui să le gătesc împreună. Urmează fasolea verde, roșiile bine coapte, foaia de dafin și cimbrul.

Adaug vinetele și dovleceii și las la foc mic aproximativ 30 de minute, până când legumele devin fragede, iar sosul scade. După ce opresc focul, adaug pătrunjelul și mărarul tocate, pentru un plus de prospețime și aromă. Salvați rețeta pentru zilele în care vreți o mâncare de post simplă, dar plină de gust.”, a mai adăugat cheful. 

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