 Postul Crăciunului 2026. Ce alimente au voie să consume credincioșii și la ce produse trebuie să renunțe timp de 40 de zile
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Postul Crăciunului 2026. Ce alimente au voie să consume credincioșii și la ce produse trebuie să renunțe timp de 40 de zile

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Timp de 40 de zile, de duminică, 15 noiembrie, și până în Ajunul Crăciunului, joi, 24 decembrie, creștinii renunță la mâncărurile „de dulce” și își adaptează mesele după reguli stricte.

Ce au voie să mănânce credincioșii în Postul Crăciunului
Ce au voie să mănânce credincioșii în Postul Crăciunului Foto: Arhivă

Pentru a asigura o alimentație echilibrată și sănătoasă, meniul zilnic poate rămâne variat prin combinarea corectă a legumelor, fructelor, cerealelor și leguminoaselor, la care se adaugă zilele binecuvântate cu dezlegare la pește.

Meniul permis în cele 40 de zile: alternative vegetale, mâncăruri gătite și dezlegările la pește

Pe parcursul acestei perioade, alimentația credincioșilor se bazează exclusiv pe produse vegetale hrănitoare, care pot fi gătite într-o multitudine de rețete tradiționale sau moderne:

Legumele constituie baza oricărei mese, fiind recomandat consumul de cartofi, morcovi, varză, broccoli, conopidă, ardei, roșii, castraveți, dovlecei și vinete. Acestea pot fi completate cu fructe proaspete sau de sezon, cum ar fi mere, pere, banane, portocale, mandarine sau struguri.

Aportul esențial de proteine vegetale este asigurat de leguminoase precum fasolea, lintea, năutul, mazărea și soia, alături de cereale integrale (orez, ovăz, porumb, grâu și derivate fără adaosuri de origine animală).

Pentru un plus de energie, meniul poate include nuci, migdale, alune, semințe de dovleac și semințe de floarea-soarelui, precum și uleiuri vegetale de măsline sau de floarea-soarelui, utilizate în zilele în care rânduiala bisericească permite untdelemnul.

Gospodinele pot pregăti mâncăruri sățioase, precum ciorbele de legume, tocănițele, orezul cu ciuperci, fasolea bătută, salatele proaspete, pastele făcute fără ou și diverse mâncăruri pe bază de soia și leguminoase.

În plus, rânduiala Postului Crăciunului este cunoscută ca fiind mai ușoară decât cea din Postul Paștelui, oferind numeroase zile cu dezlegare la pește, printre care se evidențiază data de 21 noiembrie (sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului) și 30 noiembrie (praznicul Sfântului Apostol Andrei).

Alimentele interzise și capcana produselor din supermarket

În zilele obișnuite de post, credincioșii evită categoric carnea și toate derivatele din carne, fie că este vorba despre carne de porc, vită, pui sau mezeluri procesate. Sunt eliminate, de asemenea, ouăle, laptele dulce sau bătut, brânzeturile, smântâna, untul și orice rețetă sau desert care încorporează astfel de ingrediente de origine animală.

O atenție deosebită trebuie acordată produselor ambalate disponibile pe rafturile magazinelor. Deși multe alimente par la prima vedere vegetale sau de post, lista de ingrediente poate ascunde lapte praf, zer, unt, ouă sau alte grăsimi animale adăugate ca emulgatori ori conservanți, motiv pentru care verificarea atentă a etichetelor înainte de cumpărare este esențială pentru păstrarea curăției postului.

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