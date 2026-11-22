Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 19:30, la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje de intervenție, existând riscul ca flăcările să se extindă.

Pompierii au ajuns la fața locului - fotografie cu caracter sugestiv Foto: Inquam Photos

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), la locul evenimentului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și două autoscări.

De asemenea, au fost mobilizate trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Pompierii se află deja la fața locului

Pompierii acționează pentru localizarea și stingerea incendiului, intervenția fiind în desfășurare. Autoritățile avertizează că există posibilitatea propagării flăcărilor.

Misiunea este în dinamică, iar ISU urmează să transmită informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.