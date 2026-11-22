Este un truc care, la prima vedere, poate părea destul de neobișnuit. Dar, în realitate, el este mult mai util decât am crezut, motiv pentru care își menține popularitatea indiferent de cât de mult timp ar trece. Este vorba despre faptul că unii oameni pun un ciorap vechi pe mătură, iar acest detaliu este surprinzător de eficient.

Este un truc foarte popular Foto: IStock

Cu toții ne dorim o casă cât mai curată, dar, din păcate, acest vis poate fi mult mai greu de realizat decât am crede. Din acest motiv, în speranța de a termina curățenia mai repede și mai ieftin, mulți oameni caută orice fel de truc care să le fie de ajutor. Din fericire, există mai multe astfel de trucuri la care oamenii apelează de ani de zile.

Iar unul nu are nevoie decât de un banal ciorap pus pe mătură. Orice fel de ciorap vechi de nailon trebuie pus pe perii măturii. Iar acest detaliu este mult mai util decât pare la prima vedere.

Este un truc pe care nu mulți oameni îl cunosc

Practic, motivul pentru care ciorapul este folosit este faptul că materialul sintetic al acestuia ajută la colectarea mai ușoară a particulelor mici de murdărie. Iar partea cea mai bună este faptul că acest truc nu necesită diverse alte produse de curățenie.

Astfel, cu ajutorul acestei metode, vom putea colecta mai ușor praful care s-a acumulat pe podea și vom putea oferi o nouă întrebuințare unui articol vestimentar vechi, pe care, în mod normal, mai mult ca sigur că l-am fi aruncat.

Curățenia va fi mai ușoară ca oricând

Materialul ciorapilor este foarte util pentru curățenie, deoarece poate reține ușor praful fin, scamele, dar și firele de păr împrăștiate pe podea sau lipite de diferite suprafețe din casă. Electricitatea statică este motivul pentru care ciorapii sunt utili pentru curățenie.

Practic, materialul sintetic se freacă de podea atunci când măturăm, iar acest lucru înseamnă că va avea loc un transfer de electroni, care va genera o sarcină electrică. Acest lucru ajută la atragerea particulelor ușoare, cum ar fi praful sau firele de păr.