Pasionații de gastronomie au avut oportunitatea de a se bucura de un concurs special în Napoli, în această perioadă. Competiția numită „Cel mai bun panettone din lume 2026” a avut loc în orașul din sudul Italiei, iar aurul a fost obținut de un panettone cu gust de paste carbonara.

Competiția a fost organizată la Napoli Foto: Arhivă

Competiția „Cel mai bun panettone din lume 2026” („The Best Panettone of the World 2026”) a fost organizată la Napoli de către Federația Internațională de Patiserie, Gelaterie și Ciocolaterie (FIPGC), în cadrul „Gustus”, un târg profesional dedicat sectoarelor agroalimentar, culinar și, nu în ultimul rând, tehnologic.

Nu mai puțin de 30 de finaliști au ajuns în fața juriului, în încercarea de a pune mâna pe marele premiu. Iar, în cursul concursului, au fost create patru categorii, fiind vorba despre panettone clasic, panettone cu ciocolată, panettone sărat și pandoro, potrivit Comunicaffe.

Competiția s-a organizat la Napoli

La categoria „Clasic”, aurul a fost câștigat de Michele Pirro din Puglia, iar juriul a remarcat faptul că Pirro a reușit să creeze un panettone perfect. Jurații au fost cuceriți de textura perfectă a cozonacului și de gustul unic de citrice și vanilie.

În același timp, la categoria „Panettone cu ciocolată”, aurul a fost cucerit de Gianluca Cecere, din Napoli. Structura cozonacului a rămas perfectă în timp ce juriul l-a inspectat, iar gustul intens a reușit să facă furori în competiție.

Un panettone cu gust de paste a câștigat premiul cel mare

Flavio Serangeli, din regiunea Lazio, a venit cu ideea unui panettone „Carbonara”, iar în interiorul cozonacului era inclus un jeleu din gălbenuș de ou și brânză pecorino. Acest panettone neobișnuit a reușit să câștige premiul cel mare, iar ideea originală a cucerit juriul competiției.

Maestrul cofetar Davide Poloni a reușit să câștige categoria „pandoro”, iar gustul pronunțat de vanilie și forma perfectă a pandoro-ului au cucerit juriul. Competiția a fost organizată în Napoli, iar faimosul panettone cu aromă de paste carbonara s-a dovedit a fi vedeta din acest an.