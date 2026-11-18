Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de începutul iernii, iar temperaturile încep să scadă vertiginos, ultimul lucru la care cei mai mulți români se vor gândi sunt florile din curte. Însă, este important să avem grijă de ele în această perioadă, altfel nu vor reuși să treacă peste iarnă.

Grădina trebuie protejată iarna Foto: AdobeStock Images

Dacă ne numărăm printre românii care stau la curte, poate că ultimul lucru la care ne gândim pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie sunt florile din grădină. Totuși, toamna și iarna sunt perioadele ideale pentru a începe să facem pregătiri pentru sezonul viitor, pentru a avea o curte cu adevărat superbă atunci când vremea caldă va reveni.

În această perioadă există o activitate crucială în ceea ce privește straturile de flori, de care toți grădinarii ar trebui să se ocupe cât mai rapid. Din fericire, este foarte simplă și nu ar trebui să dureze prea mult, potrivit express.co.uk.

Ce trebuie să faci dacă ai curte

Mai precis, este vorba despre o activitate foarte simplă. Tot ce trebuie să facem este să curățăm straturile de flori înainte de venirea iernii. Va trebui să îndepărtăm plantele anuale uscate, buruienile și orice fructe sau legume căzute, pentru a reduce riscul ca dăunătorii și bolile să supraviețuiască peste iarnă în grădină.

În plus, pe lângă curățarea straturilor de flori, este important să ne asigurăm că solul este pregătit pentru lunile reci.

Va trebui să verifici condiția solului

Pentru ca solul să treacă cu bine peste iarnă, putem să adăugăm materie organică, cum ar fi gunoi de grajd bine descompus sau compost. Acest lucru poate îmbunătăți structura solului și îi poate reface rezervele de nutrienți. De asemenea, dacă avem porțiuni de pământ neacoperite în grădină, va trebui să le protejăm cu un strat de așchii de lemn, paie sau pământ de frunze.

Acest lucru va împiedica dezvoltarea buruienilor și va proteja solul pe durata sezonului rece. Iar dacă avem plante în ghivece în curte, poate fi momentul potrivit pentru a le aduce în casă sau într-o seră.