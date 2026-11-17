Semințele de chia, cât și cele de dovleac, sunt considerate a fi adevărate superalimente. Ambele ajută organismul să funcționeze mai eficient și sunt pline de nutrienți cruciali pentru sănătate. Iar nutriționiștii explică dacă unul dintre aceste două tipuri de semințe este, de fapt, mai sănătos decât celălalt.

Ambele semințe sunt foarte sănătoase Foto: Getty Images

Semințele de chia și cele de dovleac sunt alimente foarte sănătoase, care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră. Ambele sunt pline de nutrienți importanți, iar eu spun că nu ar trebui să ne concentrăm asupra unui aliment anume, ci, în mod ideal, ar trebui să ne asigurăm că avem o dietă variată și sănătoasă.

„Dacă o persoană nu are obiective specifice legate de sănătate, pentru care să adaptăm aportul de nutrienți, recomand, de regulă, să alterneze consumul diferitelor tipuri de nuci, semințe și leguminoase, astfel încât să beneficieze de cât mai mulți nutrienți diferiți”, a spus autoarea Desiree Nielsen, potrivit marthasterwart.com.

Ambele semințe sunt sănătoase

În general, dacă ne dorim mai multe fibre și mai mult calciu, semințele de chia pot fi alegerea ideală. În același timp, dacă avem nevoie de proteine și grăsimi sănătoase, semințele de dovleac pot fi mai bune.

Semințele de dovleac conțin acizi grași nesaturați, precum acidul alfa-linolenic, un acid gras omega-3 de origine vegetală, și acizi grași omega-6, dar și grăsimi mononesaturate. Aceste grăsimi sănătoase contribuie la scăderea nivelului de colesterol „rău”, LDL, la creșterea nivelului de colesterol „bun”, HDL și la reglarea tensiunii arteriale.

Ce opinie au specialiștii

Semințele de chia și cele de dovleac sunt considerate proteine complete și conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, însă semințele de dovleac au un conținut mai ridicat de proteine și zinc.

„Ambele sunt surse excelente de magneziu, fosfor și fier, contribuind la susținerea metabolismului energetic și a funcției musculare”, explică nutriționistul Melissa Mroz-Planells.

În același timp, semințele de chia sunt bogate în minerale esențiale, inclusiv fosfor, seleniu și mangan, care joacă un rol important în metabolism și au un efect antioxidant. Datorită nivelului ridicat de calciu și magneziu, ele contribuie la menținerea sănătății oaselor și a sistemului nervos, în timp ce zincul și fierul sunt importanți pentru menținerea nivelului de energie și susținerea sistemului imunitar.