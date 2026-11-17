Căzănești este o localitate din județul Ialomița care, până de curând, era considerată a fi oraș. Cu toate acestea localitatea a renunțat de bunăvoie la statutul de oraș, pe care l-a dobândit în urmă cu aproximativ 22 de ani și a redevenit comună.

O localitate a renunțat la statutul de oraș Foto: Shutterstock

În anul 2004, aproape 30 de comune din țara noastră au devenit orașe iar acum, Căzănești, din județul Ialomița, a revenit la statutul său de comună. Cele 30 de comune au primit statutul de oraș deși nu respectau criteriile minime necesare iar, potrivit TVR Info, localnicii din Căzănești au organizat, de-a lungul anilor, trei referendumuri pentru a cere revenirea la statutul de comună.

„A fost dorința cetățenilor din localitate. Eu nu cred că e un pas înapoi. Poți să faci lucruri frumoase și la comună”, a spus viceprimarul Vasile Chiriță. Astfel, Căzănești este primul oraș care renunță de bunăvoie la acest statut.

Localitatea a renunțat la statutul de oraș

Tot în 2004 a devenit oraș și Miercurea Sibiului, dar acest statut nu a adus niciun avantaj vizibil celor 3.500 de locuitori, iar acest lucru s-a datorat lipsei infrastructurii necesare.

„Până acum, avantaje prea mari nu a adus, fiindcă finanțări au fost mai multe pe mediul rural, pe comune”, a explicat Ioan Troancă, primarul orașului Miercurea Sibiului.

În plus, în cursul zilei de marți, 17 noiembrie, un consilier județean din Timiș a solicitat organizarea unui referendum pentru a permite locuitorilor din Ciacova să decidă dacă doresc ca localitatea să revină la statutul de comună.

Autoritățile pregătesc măsuri astfel de scenarii

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a anunțat în cursul zilei de marți că Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență care va stabili care sunt facilitățile care se vor acorda localităților care doresc să se comaseze în mod voluntar.

Printre aceste facilități se numără o scutire de cinci ani, de 50% din plata impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane. Această scutire ar fi oferită locuitorilor din comunitățile preluate de către o nouă structură administrativă.

„Eu vreau doar să vin în ajutorul celor care doresc acest lucru, cu aceste facilități și cu programul de investiții, astfel încât să poată merge în fața oamenilor și să le prezinte situația exactă și modul în care trebuie realizată procedura”, a spus ministrul Dezvoltării, potrivit Antena 3 CNN.