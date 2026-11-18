Un tânăr tunisian care lucrează în București ca livrator a vorbit în mediul online despre faptul că angajatorul îi oprește în fiecare săptămână 420 de lei, cât și 10% din câștiguri. Tunisianul nu știe dacă banii ajung la stat, iar specialiștii explică clar ce sume pot fi oprite în mod legal și cum se poate verifica dacă sunt plătite contribuțiile la stat.

Tânărului îi sunt opriți bani din salariu Foto: Shutterstock

Tânărul a explicat, într-o postare făcută pe platforma de socializare Reddit, că are un contract de opt ore de muncă pe zi, vreme de cinci zile pe săptămână. De asemenea, în contractul său este menționat un salariu de bază lunar brut de 4.325 de lei.

Cu toate acestea, după ce a ajuns în România i s-a spus că plata se face în funcție de livrările efectuate, iar acum a cerut opinia internauților privind banii care îi sunt opriți din salariu.

„Lucrez ca livrator în București. Am venit din Tunisia cu viză de muncă și primesc banii săptămânal. Angajatorul îmi oprește 10% din câștiguri, plus 420 de lei pe săptămână. Nu prea înțeleg de unde vine suma asta de 420 de lei. Atât ar trebui să plătesc la stat sau taxele ar putea fi mai mici? Cum pot verifica dacă angajatorul îmi plătește într-adevăr contribuțiile și unde pot cere lămuriri?”, a scris bărbatul.

I se opresc sume de bani din salariu

Practic, la încasări de 2.000 de lei pe săptămână, angajatorul îi oprește 420 de lei, încă 10% din sumă și 280 de lei pentru închirierea scuterului. Iar, din cei 2.000 de lei, livratorului îi mai rămân doar 1.100.

Consilierul juridic în dreptul muncii și fondatoarea DARE, Corina Neagu, a vorbit despre situația tânărului, potrivit adevarul.ro.

„Pornesc de la un principiu simplu: un lucrător străin nu are mai puține drepturi decât unul român. Are, de fapt, câteva în plus, tocmai pentru că este mai vulnerabil”, a spus aceasta.

Potrivit expertei, angajatorul trebuie să comunice salariul în scris, cât și programul și modul în care angajatul va fi plătit. OUG 32/2026 prevede și obligații suplimentare pentru cei care angajează lucrători străini. Mai precis, legislația din țara noastră vorbește despre obligația plății salariului prin bancă, și încheierea contractului într-o limbă pe care angajatul o înțelege.

Ce părere au specialiștii

Angajații aflați în condiții similare trebuie să știe că din salariu li se poate opri impozitul, contribuțiile sociale și alte sume numai în condițiile prevăzute de lege. În același timp, banii reținuți pentru presupuse pagube produse angajatorului trebuie să se supună unor reguli foarte stricte.

Angajații străini pot verifica salariul declarat de angajator, cât și contribuțiile sociale depuse în numele lor, atât în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, cât și pe REGES-ONLINE.

„Aici, lucrătorul își vede contractul așa cum a fost declarat la Inspecția Muncii, inclusiv salariul de bază, sporurile și norma de lucru, și poate trimite o notificare de corectare dacă datele sunt greșite. Accesul se face cu identitatea digitală ROeID sau la ghișeul ITM”, a spus Corina Neagu.