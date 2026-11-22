Temperaturile din țara noastră încep deja să fie din ce în ce mai reci, iar acest lucru înseamnă că mulți români vor deschide geamurile din ce în ce mai rar. Însă, o casă neaerisită nu înseamnă numai că mirosurile neplăcute vor rămâne în interior, dar și că umezeala poate favoriza apariția mucegaiului. Din acest motiv, este important să știm precis cât de mult trebuie lăsat geamul deschis iarna.

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Aerul cald din interiorul casei este unul umed. Această umiditate este complet naturală și se datorează activităților uzuale, cum ar fi respirația, dușurile, gătitul și spălatul rufelor. Din acest motiv, vom observa adesea că geamurile sunt aburite. Atunci când intră în contact cu geamul rece sau cu un perete exterior, aerul se va răci, iar vaporii de apă se transformă în picături.

Din fericire, problema poate fi ținută sub control dacă aerisim suficient casa pe timp de iarnă. Aerul rece de afară conține mai puțină apă, iar atunci când ajunge în interior și se încălzește, poate absorbi o parte din umezeală. Practic, aerisitul pe timp de iarnă nu înseamnă că irosim căldura, ci este metoda cea mai simplă de a elimina umezeala.

Aerisitul este foarte important iarna

Desigur, acest lucru înseamnă că trebuie să știm precis cât trebuie să lăsăm geamul deschis pentru a scăpa de umezeală fără a răci prea mult casa. În general, este indicat să deschidem geamurile vreme de 5-8 minute de mai multe ori pe zi.

Atunci când temperaturile devin cu adevărat reci și scad sub pragul de 0 grade, geamurile pot fi lăsate deschise vreme de numai 3-5 minute. Desigur, înainte de a deschide geamul, trebuie să setăm o temperatură mai mică în centrală, pentru a nu irosi energie.

Când trebuie aerisită casa

În ce privește momentele în care trebuie aerisită casa, potrivit The Coolist, cel mai indicat este să facem acest lucru dimineața, după ce am făcut duș, după ce gătim și chiar înainte de culcare.

Desigur, dacă observăm că ne confruntăm cu o țeavă spartă sau cu infiltrații de la vecini, nici măcar ore întregi cu geamul deschis nu vor rezolva problema umidității. În astfel de cazuri mai extreme, devine necesar să chemăm un instalator care să repare cauza problemei.