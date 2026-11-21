Pentru șoferii din țara noastră, cheltuielile legate de combustibil devin din ce în ce mai greu de suportat. Din acest motiv, nenumărați români caută modalități de a reduce consumul mașinilor iar, din fericire, există două funcții simple care pot fi de ajutor în această iarnă.

Două funcții ale mașinii trebuie oprite Foto: Arhivă

Cum prețul combustibilului se menține la un nivel ridicat în țara noastră, șoferii caută orice fel de truc care să-i ajute să reducă consumul. Iar două funcții ale mașinii pot să le fie de ajutor în această iarnă, potrivit The Mirror.

Despre acest subiect a vorbit și Beth Fountain, o reprezentantă a companiei Interfuels. Mai precis, este vorba despre oprirea încălzirii în scaune și a volanului încălzit. Aceste două funcții folosesc energie electrică, lucru ce va solicita în plus motorul, prin intermediul alternatorului.

Cele două funcții care pot reduce consumul de combustibil

Atunci când aceste două funcții sunt oprite, șoferii ar trebui să observe că mașina lor nu mai consumă chiar la fel de mult combustibil ca până acum.

„Șoferii nu ar trebui să simtă că trebuie să stea într-o mașină înghețată pentru a economisi combustibil. Sistemul standard de încălzire al majorității vehiculelor pe benzină și motorină folosește căldura deja generată de motor, astfel că, de regulă, nu presupune un consum suplimentar semnificativ de combustibil.

Totuși, oprirea funcțiilor electrice, precum încălzirea scaunelor și a volanului, atunci când nu mai sunt necesare, poate ajuta la evitarea consumului inutil de energie”, a explicat Beth Fountain.

Șoferii vor putea economisi bani

Este important să știm că, pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, temperaturile scăzute pot începe deja să afecteze eficiența consumului de combustibil. În mod obișnuit, motoarele pe benzină sau motorină consumă mai mult combustibil înainte de a ajunge la temperatura optimă de funcționare.

În plus, deplasările scurte pot fi surprinzător de costisitoare pe timp de iarnă, deoarece motorul nu are timp suficient pentru a se încălzi. Specialista sugerează gruparea drumurilor, pentru a reduce numărul pornirilor la rece.