Hagia Sofia este o minune arhitecturală nu numai la suprafață, dar și în subteran. Sub faimoasa clădire există nouă tuneluri, șase spații subterane și o întreagă rețea de care, până acum, nu știa aproape nimeni.

Turiștii vor putea vizita spațiile subterane Foto: Pixabay

Galerii de mari dimensiuni, rețele vechi de apă și tuneluri vaste se numără printre descoperirile făcute sub Hagia Sofia, în Istanbul. Acestea sunt atât de vechi încât și-ar putea avea originea chiar înainte de construcția clădirii actuale, care a avut loc în secolul al VI-lea. Aceste spații subterane au fost descoperite în timpul lucrărilor de restaurare, iar 420 de metri de tuneluri subterane au fost deja curățați.

Autoritățile din Turcia chiar iau în calcul deschiderea unora dintre aceste tuneluri pentru vizitatori. Aceste spații oferă deja specialiștilor o oportunitate incredibilă de a înțelege mai bine perioada bizantină a orașului, potrivit Euronews.

Șapte tuneluri au fost deja curățate

Ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a coborât în aceste spații alături de oamenii de știință iar, potrivit datelor făcute publice de acesta, aproape 3.000 de tone de materiale de umplutură au fost deja excavate în subteran.

Lucrările de restaurare și întreținere a Hagiei Sofia sunt descrise de autorități ca fiind cele mai mari din perioada Republicii Turce.

O descoperire importantă a fost făcută într-o structură funerară subterană săpată în stâncă, în zona Grădinii Vizirului. Acolo, sub nivelul pardoselii actuale, a fost identificat un alt strat arhitectural, care a dezvăluit urmele unei construcții mai vechi.

Turiștii ar putea vizita spațiile subterane

Clădirea actuală a fost ridicată între anii 532 și 537, la ordinul împăratului roman Iustinian, pe locul unor biserici mai vechi. Deocamdată, noile vestigii nu au fost datate cu exactitate.

În grădina de vest a Hagiei Sofia au fost identificate, în subteran, șase spații diferite, legate între ele de nouă tuneluri. Trei dintre aceste spații ar fi fost părți subterane ale vechiului atrium. Șapte dintre cele nouă tuneluri au fost deja curățate, iar cel mai lung dintre aceste tuneluri are 180 de metri.

Experții spun că aceste tuneluri făceau parte dintr-un sistem mai amplu de gestionare a apei din Constantinopol. Unele porțiuni ar fi servit la evacuarea apei de ploaie, dar și la distribuirea apei în oraș.