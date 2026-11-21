Pe măsură ce înaintăm în vârstă, fragilitatea fizică poate crește riscul de căderi, fracturi și spitalizări. Din fericire, există câteva obiceiuri simple care ne pot ajuta să prevenim sau să întârziem apariția fragilității. Iar, potrivit experților, nu trebuie să ignorăm nici dieta.

Un nutrient poate reduce fragilitatea fizică Foto: Shutterstock

Potrivit EatingWell, un studiu recent publicat în revista „Journal of Nutrition, Health & Aging” a constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de DHA în sânge, un acid gras omega-3 care se găsește în peștele gras, aveau un risc cu 18% mai mic de a dezvolta fragilitate fizică.

Cu toate acestea, nivelurile totale de omega-3 nu au fost asociate în mod semnificativ cu fragilitatea fizică. Cercetătorii au analizat datele a 38.577 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani, care nu prezentau semne de fragilitate fizică la momentul înscrierii în studiu. Participanții au fost monitorizați timp de până la 13 ani, perioada mediană de urmărire fiind de aproximativ 9,4 ani.

Ce s-a descoperit despre fragilitatea fizică

Cercetătorii au măsurat nivelurile de DHA, de acizi grași omega-3 alții decât DHA, și de omega-3 totali. Pentru a fi considerate a fi fragile, persoanele trebuiau să îndeplinească cel puțin trei dintre următoarele cinci criterii: nivel redus de activitate fizică, epuizare, viteză redusă de mers, scădere în greutate și forță redusă de prindere a mâinii.

În cele din urmă, experții au concluzionat că în grupul cu cele mai ridicate niveluri de DHA, fragilitatea a afectat mai puțin de două persoane din 100. În același timp, în grupul cu cele mai scăzute niveluri de DHA, aceasta a afectat patru persoane din 100.

Peștele nu trebuie să lipsească din dietă

Cu toate acestea, studiul a fost unul observațional, astfel că nu se poate demonstra că o creștere a nivelului de DHA reduce în mod direct riscul de fragilitate. Nivelul de DHA din sânge reflectă mai mult decât alimentația, iar alte diferențe legate de sănătate sau de stilul de viață pot să joace un rol.

Pentru a menține un nivel de DHA optim, experții ne recomandă să consumăm pești grași precum somon, sardine sau chiar și păstrăvi.