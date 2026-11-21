Ziua de 21 noiembrie este una foarte importantă pentru credincioșii din țara noastră. Cu ocazia acestei zile este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, o sărbătoare care în popor este cunoscută și ca „Vovidenie” sau „Ovidenie”.

Este o sărbătoare foarte importantă Foto: Arhivă

Această sărbătoare importantă marchează momentul în care Fecioara Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim de către părinții ei, Ioachim și Ana. Iar în țara noastră există nenumărate tradiții și interdicții asociate cu această sărbătoare.

În plus, Intrarea Maicii Domnului în Biserică este și o zi cu dezlegare la pește, iar credincioșii ortodocși din țara noastră profită de acest moment pentru a pregăti mese bogate, în care peștele este ingredientul principal.

Credincioșii trebuie să evite treburile gospodărești

Cu ocazia acestei sărbători, există și nenumărate interdicții pe care românii le cunosc și pe care au grijă să le respecte. De exemplu, cum această zi este una dedicată rugăciunii și apropierii de Dumnezeu, credincioșii trebuie să evite treburile grele în gospodărie și nu trebuie să se certe cu familia.

„Un loc aparte în tradițiile legate de „Ovidenie” îl ocupă credința populară potrivit căreia, în această zi, „se deschide cerul”, iar rugăciunile rostite cu credință și suflet curat sunt ascultate”, a explicat preotul Dan Damaschin, potrivit Digi 24.

Este o sărbătoare importantă în calendarul religios

În același timp, în unele zone din țară există tradiția de a stropi casa cu aghiasmă cu ocazia acestei sărbători. Iar credincioșii din toată România se roagă Maicii Domnului pentru sănătate și ocrotire în momente dificile.

Desigur, chiar dacă această zi este una în care Biserica oferă dezlegare la pește, este important ca credincioșii să respecte celelalte cerințe din Postul Crăciunului. Iar, cu ocazia acestei sărbători, familiile sunt îndemnate să meargă la slujbă.

„În această zi, părinții obișnuiesc să meargă la biserică împreună cu cei mici, pentru a-i apropia de viața religioasă și de învățăturile creștine. Participarea la slujbă, rugăciunea și, acolo unde este cazul, împărtășania sunt considerate momente importante pentru formarea spirituală a copiilor”, a mai spus părintele Dan Damaschin, conform sursei citate.