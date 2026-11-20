Este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță printre turiștii străini, iar oriunde ar privi, vizitatorii vor descoperi atracții superbe, cu o istorie fascinantă în spate. Însă, în încercarea de a readuce sub control problema supraturismului, acest oraș italian a crescut taxa turistică.

Foto: © Pixabay Este o destinație foarte populară

Românii care doresc să viziteze unul dintre cele mai frumoase orașe din Italia vor trebui să scoată din buzunar mai mulți bani decât până acum. Mai precis, este vorba despre Veneția, care a majorat taxa turistică de la 5 euro până la 9,5 euro per noapte.

Mai precis, de acum înainte, turiștii care vor ajunge în Veneția vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a se bucura de o vacanță în acest oraș spectaculos. Hotărârea privind majorarea taxei turistice a fost luată chiar azi de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabil de taxele locale.

Veneția a majorat taxa aplicată turiștilor

Până la acest moment, Veneția a susținut constant aceeași taxă turistică de numai 5 euro. Acum, taxa a fost majorată la 9,5 euro. Practic, turiștii care vor vizita acest oraș italian vor plăti mai mult.

„Prin această măsură ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice”, a spus Michele Zuin, responsabil cu taxele locale, potrivit observatornews.ro.

Este un magnet pentru turiști

„Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an”, a mai declarat Zuin, conform sursei citate.

Cu toate acestea, Veneția a fost și încă rămâne una dintre cele mai populare atracții turistice din întreaga lume. Cei care ajung aici sunt întâmpinați de peisaje de o frumusețe rară, iar întreaga zonă este una cu o istorice fascinantă.