Atunci când vine vorba despre nutrienți utili pentru organism, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la fibre, proteine sau calciu. Însă, la fel de important este magneziul, iar medicii nutriționiști spun că există unele băuturi perfecte pentru cei care doresc să-și asigure un nivel optim de magneziu.

Magneziul este crucial pentru organism Foto: Shutterstock

Magneziul este crucial pentru organism, iar, datorită lui, vom reuși să adormim mai ușor. În plus, magneziul este util și pentru sănătatea oaselor, pentru creier și pentru a ne asigura un nivel optim de energie. Din păcate, mulți oameni nu consumă suficient de mult magneziu de-a lungul zilei, motiv pentru care astfel de băuturi sunt foarte utile.

Iar, potrivit medicilor nutriționiști, o băutură foarte bogată în magneziu este chiar laptele!

„Cu aproape 30 de miligrame de magneziu per cană, precum și alți nutrienți, cum ar fi potasiul și calciul, laptele de origine animală este o opțiune excelentă pentru susținerea sănătății cardiovasculare și a oaselor”, spune nutriționista Amy Brownstein, potrivit EatingWell.

Magneziul este crucial pentru sănătate

În același timp, atunci când vine vorba despre alternative vegetale de lapte, laptele de soia este unul dintre cele mai apropiate din punct de vedere nutrițional de cel de origine animală. Laptele de soia ne oferă o cantitate similară de proteine și este adesea îmbogățit cu nutrienți precum vitaminele A și D, precum și cu calciu.

De asemenea, apa de cocos este extrem de hidratantă, răcoritoare și bogată în magneziu.

„O cană de apă de cocos conține aproximativ 60 de miligrame de magneziu și ajută la hidratarea organismului după antrenamente”, spune nutriționista Whitney Stuart.

Aceste băuturi sunt recomandate de nutriționiști

Nu în ultimul rând, o altă băutură foarte bogată în magneziu este sucul de vișine. Acest suc este adesea apreciat pentru rolul pe care l-ar putea avea în recuperarea musculară și îmbunătățirea somnului. De asemenea, el are un conținut ridicat de magneziu, o cană având aproximativ 30 mg.

În plus, pe lângă faptul că magneziul contribuie la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, vișinele conțin și alți compuși, printre care antocianine, polifenoli și melatonină. Astfel de compuși au fost studiați în trecut pentru a se înțelege mai bine potențialele lor beneficii asupra sănătății.