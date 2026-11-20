Voucherele de vacanță se întorc în forță. Ministrul Economiei, Daniel-Cătălin Zamfir, a anunțat că ia în calcul, majorarea la 1000 de lei a valorii voucherelor de vacanţă acordate angajaţilor din sectorul public. În plus, demnitarul a mai dat o veste bună: şi angajaţii din mediul privat ar putea să primească vouchere de vacanţă, potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament și care se bucură de susținerea PSD.

Ministerul Economiei anunță că voucherele de vacanță vor valora 1000 de lei. Foto: cotidianul.ro Foto: cotidianul.ro

Ce a declarat ministrul Economiei

„Mă gândesc ca pentru sectorul public, cuantumul să fie undeva la 1000 de lei de persoană. Și, în ultimul rând, există un proiect de lege propus chiar de o colegă de-a mea din Constanţa, prin care dorim ca şi pentru sistemul privat să avem posibilitatea să se acorde acest voucher de vacanţă", a declarat ministrul Zamfir la Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă, citat de news.ro.

El susţine că, potrivit acestui proiect legislativ, companiile private ar putea să acorde vouchere de vacanţă angajaţilor, cu posibilitatea deducerii sumelor din impozitul pe profit, o măsură solicitată de mai multă vreme de asociaţiile din domeniul turismului.

Ce trebuie să știți depsre voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță sunt beneficii acordate exclusiv pe suport electronic (card de vacanță) pentru achiziționarea de servicii turistice în România, având o valoare stabilită de guvern. Ele se acordă pentru angajații din sectorul public eligibili, criteriile fiind stabilite unic, la nivel național.

În acest an, voucherele de vacanţă pentru bugetari au o valoare de 800 de lei, condiţia alocării lor fiind ca aceştia să aibă un salariu net de până la 6.000 de lei, faţă de până la 8.000 de lei, în 2025. Valoarea voucherelor a fost de 1.600 de lei, în 2024, dar s-a redus la jumătate începând cu 2025.

Acordarea este opțională pentru angajatori, în limita plafonului legal de cel mult 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pe an fiscal.

Voucherele de vacanță sunt nominale, netransmisibile și au valabilitate un an de la data emiterii. Voucherele sunt supuse impozitului pe venit (10%) și contribuției la sănătate (10%), fiind scutite doar de CAS (pensii)