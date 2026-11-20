Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru ziua de vineri, vizând atât Capitala, cât și numeroase regiuni din țară. Meteorologii anunță intensificări ale vântului care vor atinge viteze de până la 70 km/h în zonele joase, în timp ce la munte rafalele vor depăși local 100 km/h.

Cod galben de vânt în București Foto: arhivă

Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării

Prima avertizare cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 15:00, și vizează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și anumite zone montane.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor depăși 80-100 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate pe crestele montane.

Pentru estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, ANM a emis și o avertizare cod portocaliu, valabilă în același interval, între orele 10:00 și 15:00.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vântul va sufla cu viteze de 90-110 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge chiar la 120-140 km/h, condiții care pot crea probleme de vizibilitate și pot îngreuna deplasările pe traseele montane.

O nouă avertizare pentru după-amiaza și seara de vineri

De la ora 15:00 și până la ora 23:00, va intra în vigoare o nouă atenționare cod galben care vizează Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În aceste masive montane, vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze estimate între 70 și 90 km/h. La altitudini mari, rafalele pot atinge 90-120 km/h.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala se află sub cod galben de vânt vineri, în intervalul 10:00-15:00. Potrivit prognozei speciale emise pentru municipiul București, vremea va fi vântoasă în prima parte a zilei, când rafalele vor ajunge la 50-60 km/h.

Ulterior, intensitatea vântului va scădea treptat. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 18 grade Celsius.

Autoritățile recomandă populației să evite apropierea de copaci, stâlpi sau panouri publicitare care ar putea fi afectate de rafalele puternice și să urmărească în permanență actualizările meteorologice.