Deja începem să ne apropiem de începutul iernii, iar cum vremea din România va deveni tot mai rece, devine important să știm precis care este temperatura optimă a apei în centrală. Acest detaliu nu numai că va influența confortul pe care îl vom resimți pe parcursul zilei, dar va afecta și costul facturii la finalul lunii.

Foto: Arhivă

O temperatură prea ridicată nu numai că va însemna un consum mai ridicat de energie, dar pot exista consecințe chiar și mai grave. De exemplu, atunci când apa este prea fierbinte, nu numai că există riscul apariției arsurilor, dar în interiorul centralei poate apărea și calcar. La polul opus, dacă apa este prea rece, putem resimți o senzație de disconfort iar apariția bacteriilor va fi favorizată.

În general, recomandarea generală pentru centralele termice care prepară instantaneu apa caldă menajeră este de 45-50 de grade Celsius. Acesta este intervalul optim pentru diversele treburi casnice și pentru baie.

Apa prea fierbinte va fi periculoasă

Cu toate acestea, pragul de 45-50 de grade nu este unul absolut. În funcție de modelul centralei și de producător, este posibil să vedem recomandate temperaturi cuprinse între 40 și 55 de grade.

Atunci când apa din centrală este setată la astfel de temperaturi, în loc de valori mai mari, cum ar fi 60 de grade Celsius, consumul de gaze sau de energie electrică va fi mai mic. Practic, este posibil ca, în anumite condiții, să facem economii chiar și de 10%.

Care este temperatura optimă

Desigur, nu numai economiile financiare trebuie luate în considerare atunci când setăm temperatura apei. Trebuie să știm că apa care are peste 60 de grade va provoca arsuri aproape imediat. Din acest motiv, un interval mai rece devine nu numai mai util din punct de vedere financiar, dar și mai sigur.

În mod normal, temperatura optimă a apei pentru un duș plăcut este de 37 sau chiar 40 de grade. În același timp, apa din centralele în condensație conectate la calorifere ar trebui să aibă o temperatură de aproximativ 55-60 de grade Celsius pe tur.