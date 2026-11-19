Este una dintre cele mai emblematice gări din țara noastră iar acum va urma să-și recapete strălucirea pe care o avea în trecut. Este vorba despre gara din Băile Herculane, care are aproape 150 de ani și care va fi restaurată și modernizată.

Lucrările deja au început Foto: Facebook

Au început deja lucrările de modernizare și restaurare a gării din Băile Herculane, iar în cadrul primelor lucrări va urma să se desfacă tencuiala, să se demoleze unii pereți și să se verifice structura clădirii auxiliare.

Potrivit Antena 3 CNN, aceste lucrări sunt cruciale pentru a putea evalua precis starea construcției și pentru a pregăti următoarele etape ale acestui proiect. La finalul lucrărilor, autoritățile își doresc ca gara din Băile Herculane să-și recapete strălucirea originală.

O gară veche de 150 de ani va fi restaurată

Lucrările de consolidare și restaurare vor respecta caracterul arhitecturii originale a acestei clădiri istorice. În plus, nu numai clădirea principală a gării va fi restaurată și consolidată, dar și cea auxiliară, cât și cupola. Mai mult decât atât, elementele decorative originale ale clădirii vor fi conservate.

„Proiectul are ca obiectiv readucerea la valoarea arhitecturală originală a ansamblului istoric, prin lucrări complexe de consolidare, restaurare și modernizare, cu respectarea caracterului său de monument istoric”, a comunicat CFR Infrastructură Timișoara într-o postare făcută pe Facebook.

Lucrările deja au început

La finalul lucrărilor, gara din Băile Herculane nu numai că își va recăpăta aspectul fabulos pe care îl avea cu mai bine de un secol în urmă, dar va oferi toate facilitățile moderne de care turiștii au nevoie.

Cei care vor vizita stațiunea istorică vor găsi în gară trasee accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, o parcare nouă cu 11 locuri, spații verzi, cât și sisteme de informare a călătorilor, sonorizare și supraveghere video.

Gara din Băile Herculane este una istorică, fiind construită între anii 1878 și 1886, de către Imperiul Austro-Ungar. Arhitectura gării este una impresionantă, care va urma să fie restaurată în urma noilor lucrări.