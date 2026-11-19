Cu toții știm cât de important este micul dejun, dar, în mod inevitabil, vom avea dimineți în care, indiferent ce fel de rutină matinală am avea, nu ni se va face foame. Iar, în astfel de situații, ne vom întreba dacă trebuie, sau nu, să sărim peste prima masă din zi.

Micul dejun este foarte important Foto: Shutterstock

Mulți oameni aleg să sară peste mese în încercarea de a slăbi rapid, dar acest lucru poate cauza, în cele din urmă, probleme. Este foarte posibil ca senzația de foame pe care o vom resimți curând să ne cauzeze o stare de iritabilitate iar, în cele din urmă, să ajungem să consumăm gustări nesănătoase, pe care le-am fi evitat dacă am fi servit un mic dejun sănătos.

Însă, există și situații în care, pur și simplu, nu ne este foame. Ei bine, medicii nutriționiști au vorbit despre acest subiect, potrivit informațiilor de la Real Simple.

Mesele echilibrate sunt cruciale pentru sănătate

Experții spun că majoritatea adulților sănătoși nu sunt nevoiți să se grăbească să ia micul dejun. De obicei, astfel de persoane pot aștepta până când li se face suficient de foame pentru a mânca cu plăcere.

„Dacă nu urmați un tratament cu medicamente care scad glicemia și nici nu aveți prescripții medicale stricte care impun administrarea medicamentelor dimineața, puteți amâna fără probleme prima masă a zilei până când simțiți în mod natural senzația de foame”, explică nutriționista Theresa Link.

„Amânarea primei mese poate fi o opțiune sigură și sănătoasă pentru multe persoane, în funcție de stilul de viață, obiectivele personale și starea generală de sănătate metabolică”, mai spun experta.

Cu toate acestea, este important să nu așteptăm să ne simțim prea înfometați înainte de a mânca.

Situația diferă de la o persoană la alta

Atunci când vine vorba despre momentul perfect pentru micul dejun, trebuie menționat faptul că acesta poate varia de la o persoană la alta sau chiar de la o zi la alta.

„Impactul micului dejun asupra nivelului de energie și a apetitului pe parcursul zilei este foarte diferit de la o persoană la alta și depinde mult mai mult de ceea ce mănânci decât de momentul în care mănânci”, mai spune Link.

O persoană poate să sară complet peste micul dejun fără să simtă vreo diferență, mai ales dacă restul alimentației sale este echilibrat. În schimb, o altă persoană poate avea nevoie de o masă încă de la primele ore ale dimineții din cauza unor afecțiuni preexistente sau chiar a programului solicitant din ziua respectivă.

Desigur, dacă o persoană ia medicamente și trebuie să mănânce înainte sau după acestea, este important să nu sară peste mese.