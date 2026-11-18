România este un adevărat cufăr de comori atunci când vine vorba despre potențialul turistic, iar o destinație anume din țara noastră se numără deja printre cele mai atractive în 2027. Este vorba despre județul Harghita, care a fost inclus în lista celor 20 de destinații din întreaga lume recomandate pentru anul viitor.

Harghita este recomandată de BBC Foto: Shutterstock

Cei care doresc să se bucure de o vacanță de vis în 2027 nu trebuie să ignore județul Harghita. Acest loc de o frumusețe rară a fost inclus de către BBC Travel în lista celor 20 de destinații din întreaga lume recomandate turiștilor, pe parcursul anului următor.

Jurnaliștii britanici spun că județul Harghita este „un colț mai puțin cunoscut al Transilvaniei” și, în timpul vizitei lor în acest loc, au fost impresionați de preparatele delicioase secuiești și de modul în care județul se transformă într-o destinație gastronomică apreciată de-a lungul continentului european.

Este un loc de o frumusețe rară

Potrivit britanicilor care au vizitat Transilvania, deși regiunea este asociată în mod tradițional cu legenda lui Dracula, realitatea este una cu totul diferită. Turiștii au fost impresionați de satele pitorești înconjurate de peisaje de vis, dar și de atmosfera calmă și de tradițiile păstrate în zonă de-a lungul generațiilor.

„Această regiune pitorească din centrul României este un mozaic de sate înconjurate de păduri bogate în urși și învăluite într-o liniște meditativă. În estul Transilvaniei, județul Harghita este inima comunității secuiești, o comunitate vorbitoare de limbă maghiară, ale cărei tradiții culinare își au rădăcinile în afumare, murare, coacere, culesul produselor din natură, prepararea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi”, au scris jurnaliștii de la BBC.

Ce alte destinații mai recomandă BBC

În 2027, Harghita va deveni Regiune Gastronomică Europeană, iar nu mai puțin de 50 de preparate emblematice pentru zonă vor fi pregătite pentru turiști în cadrul unui program special. Jurnaliștii britanici recomandă turiștilor să ceară o cină tradițională, atunci când ajung la pensiunile din zonă.

Celelalte destinații incluse de BBC în lista celor mai atractive în 2027 sunt Madagascar, Quebec (Canada), Peninsula Ise-Shima (Japonia), Insula Sfânta Elena, Salvador (Brazilia), mlaștina Okefenokee (Statele Unite), Burgundia (Franța), Meghalaya (India), Ghana, Daintree (Australia), Bohinj (Slovenia), insula Unst (Scoția), provincia Gangwon (Coreea de Sud), Alberta (Canada), Sardinia (Italia), Christchurch (Noua Zeelandă), Cordillera Blanca (Peru), Almaty (Kazahstan) și, nu în ultimul rând, Nagato Yumoto Onsen (Japonia).