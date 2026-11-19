În timp ce prețul locuințelor crește din ce în ce mai mult în aproape toată lumea, există și excepții. Într-un oraș din apropiere de România, o casă poate fi cumpărată chiar și cu numai 13 cenți. Însă, doritorii trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Orașul croat oferă case la un preț modic Foto: IStock

Orașul Legrad este un loc de o frumusețe rară, aflat în Croația, în apropiere de granița cu Ungaria. Cu toate acestea, localitatea se confruntă de mai multe decenii cu un declin demografic serios, motiv pentru care autoritățile au început să scoată la vânzare case la un preț modic.

Acum, o casă în Legrad se poate cumpăra chiar și cu 13 cenți, dacă sunt respectate anumite condiții. Practic, prețul cerut pentru o casă este de un singur kuna croat, adică echivalentul a aproximativ 0,13 euro. Prin acest proiect, autoritățile speră să atragă familii de tineri care să readucă orașul la viață.

Casele se vând cu mai puțin de un euro

Cu toate acestea, multe dintre locuințe au nevoie de reparații serioase, iar noii proprietari trebuie să se angajeze să le renoveze și să locuiască în oraș. În plus, există și anumite criterii care trebuie respectate, pe lângă renovarea caselor.

Cei care doresc să beneficieze de o astfel de proprietate trebuie să aibă vârsta de sub 45 de ani, să fie căsătoriți sau să fie într-o relație și să nu aibă antecedente penale. De asemenea, este crucial ca aceste persoane să nu dețină deja o altă proprietate. Până acum, autoritățile nu au clarificat dacă ultima regulă vizează doar proprietăți din Croația sau și din alte țări.

Programul a fost demarat în anul 2018

Programul nu este unul tocmai nou, ci a demarat încă din anul 2018. Iar autoritățile croate spun că el deja începe să producă rezultate. Numărul copiilor din Legrad a crescut, comparativ cu cel de acum cinci ani, iar deja s-a început construcția unei noi grădinițe.

„În total, au fost vândute cinci case pregătite pentru a fi locuite. Trei familii s-au mutat deja, iar ceea ce ne bucură este că toate cele trei familii au întâmpinat un nou membru în perioada mutării. Acest lucru a dus la creșterea numărului de copii de la grădiniță”, a spus Ivan Sabolić, primarul localității Legrad, conform observatornews.ro.