Românii vor avea parte de o zi cu contraste meteorologice pe 20 noiembrie 2026. Deși vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a țării, temperaturile se vor menține neobișnuit de ridicate pentru această perioadă din an. Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), rafalele vor ajunge la 50-70 km/h în mai multe regiuni, iar la munte pot depăși chiar și 140 km/h. În același timp, în sudul țării, maximele termice vor atinge 20 de grade Celsius.

Vremea se schimbă, astăzi, în România! Rafale de până la 140 km/h la munte Foto: arhiva

Prognoza meteo pentru 20 noiembrie 2026. Unde va sufla vântul cu putere

Vremea va fi predominant vântoasă vineri, 20 noiembrie, în numeroase zone ale României. Cele mai importante intensificări ale vântului sunt prognozate în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în mare parte din Muntenia, unde rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Situația va fi și mai dificilă în zonele montane, în special la altitudini mari. Aici, vântul va putea atinge viteze de 80-100 km/h, iar în estul Carpaților Meridionali și, izolat, în Carpații Orientali, rafalele vor ajunge la 120-140 km/h. Spre seară și în cursul nopții, intensitatea vântului va începe să scadă treptat.

În ceea ce privește precipitațiile, cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare. În vestul și nord-vestul țării sunt așteptate ploi slabe, cu acumulări de 2-8 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 10 l/mp. Noaptea, precipitațiile vor apărea pe suprafețe restrânse și în centrul și sudul României.

La altitudini de peste 1.600 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. De asemenea, spre finalul intervalului, în anumite zone se poate forma ceață.

Ce temperaturi se vor înregistra în România. Maximele ajung la 20 de grade

Chiar dacă suntem în a doua jumătate a lunii noiembrie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor înregistra o ușoară scădere în nord-vest, nord și centru, însă în sudul și estul țării valorile termice se vor menține peste mediile climatologice.

Potrivit estimărilor meteorologice, temperaturile maxime vor porni de la 8-9 grade Celsius în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 20 de grade în anumite zone din Oltenia și Muntenia.

Nici pe timpul nopții nu sunt așteptate valori foarte scăzute. Minimele se vor situa, în general, între 0 și 9 grade Celsius, ceea ce confirmă caracterul neobișnuit de cald al vremii pentru finalul lunii noiembrie.

Cum va fi vremea în București pe 20 noiembrie. Vânt puternic și până la 20 de grade

În București, ziua de vineri va aduce temperaturi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, dar și intensificări importante ale vântului.

Meteorologii anunță rafale de 50-70 km/h în Capitală, urmând ca acestea să piardă din intensitate treptat spre seară și pe parcursul nopții.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul nopții, însă probabilitatea de apariție a ploilor va rămâne redusă.

Din punct de vedere termic, bucureștenii se vor bucura de o zi neobișnuit de caldă pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Maxima va ajunge la 18-20 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 5-7 grade Celsius.

Astfel, 20 noiembrie aduce o combinație de temperaturi aproape primăvăratice și intensificări puternice ale vântului, mai ales în regiunile montane și în sudul țării.