O poveste care a început din întâmplare s-a transformat într-un succes istoric pentru gastronomia românească. Vlad Tănasie, un tânăr originar din Petroșani, a devenit primul român care câștigă titlul mondial la prepararea sushiului, după ce a impresionat juriul World Sushi Cup Japan 2026 cu tehnica sa impecabilă și cu un concept original inspirat din Transilvania.

Un tânăr a cucerit Japonia cu sushi inspirat din Transilvania Foto: Facebook

Cum și-a găsit „chemarea” culinară

Potrivit Antena3 CNN, pe vremea când era student, și-a căutat un loc de muncă pentru a se întreține și a ajuns, aproape întâmplător, într-un restaurant cu specific japonez.

„În studenție, a trebuit să mă angajez, ca orice student. Mi-am depus CV-ul la un centru de informații în mall și m-au sunat de la sushi. Am zis să încerc, deși nu mai mâncasem niciodată sushi până atunci”, a povestit chef-ul.

După primele luni de muncă, Vlad a înțeles că și-a găsit adevărata pasiune și a decis să facă următorul pas. S-a mutat la Cluj-Napoca, unde a avut oportunitatea de a lucra alături de bucătari experimentați și de a-și perfecționa continuu tehnica.

Tânărul spune că acea perioadă a fost esențială pentru formarea sa profesională și pentru înțelegerea valorii disciplinei și ambiției.

„Cred că asta a contat cel mai mult: am lucrat alături de cei mai buni. Și, cumva, lucrând cu cei mai buni devii și tu unul dintre ei”, a declarat Vlad Tănasie, primul român care a câștigat World Sushi Cup Japan.

A pierdut în 2024, dar a revenit mai puternic

Drumul către trofeu nu a fost lipsit de obstacole. În 2024, Vlad a participat pentru prima dată la competiția mondială din Japonia, însă nu a reușit să ajungă în finală.

În loc să renunțe, a continuat să se pregătească și să își perfecționeze tehnica. Eforturile i-au fost răsplătite doi ani mai târziu, când s-a întors în Japonia și a reușit să cucerească titlul mondial.

Preparatul care i-a adus victoria a fost construit în jurul unui concept original, intitulat „Dracula meets Japan”, o combinație între tradiția japoneză și elemente inspirate din Transilvania.

Potrivit chef-ului, în cadrul competiției cele mai importante criterii de evaluare au fost tehnica și curățenia la postul de lucru. Cu toate acestea, creativitatea a făcut diferența.

„Cel mai important lucru la jurizare este tehnica și curățenia la bancul de lucru. Acestea au fost principalele criterii. Dar ceea ce m-a ajutat cu adevărat a fost ideea Dracula meets Japan și conceptul inspirat din Transilvania. Era ceva nemaivăzut pentru ei și pot spune că îți fura imediat ochii”, a explicat campionul mondial.

Ce urmează pentru bucătar

În prezent, Vlad Tănasie conduce propriul restaurant în Cluj-Napoca, unde își propune să ofere clienților mai mult decât o simplă masă. Campionul mondial spune că își dorește să creeze experiențe culinare și să promoveze standardele înalte pe care le-a învățat în cariera sa.

Planurile sale nu se opresc însă aici. Următorul obiectiv este să revină în Japonia pentru a urma cursuri avansate și pentru a deveni, la rândul său, mentor pentru alți bucătari.

„Pe viitor vreau să merg la un curs de master chef în Japonia, să devin un maestru bucătar și să pot fi un antrenor pentru alții, astfel încât oamenii mei să ajungă la Cupa Mondială și să obțină rezultate importante”, a declarat chef Vlad Tănasie.