Fiona, unul dintre cele mai îndrăgite animale de la Grădina Zoologică din Cincinnati, a murit joi, 19 noiembrie 2026, în ciuda eforturilor depuse de medicii veterinari pentru a-i salva viața. Hipopotamul a înghițit o căciulă tricotată care a ajuns accidental în țarcul său, după ce a fost aruncată de un vizitator.

Foto: AP

Vestea morții Fionei a fost anunțată de reprezentanții Grădinii Zoologice din Cincinnati, care au transmis un mesaj emoționant despre încercările repetate ale echipelor medicale și ale îngrijitorilor de a o salva.

„Cu profundă tristețe vă împărtășim vestea devastatoare că Fiona nu a supraviețuit, în ciuda multiplelor încercări ale extraordinarei noastre echipe de medici veterinari și îngrijitori de a o ajuta să treacă peste ceea ce s-a transformat într-o urgență medicală”, au transmis reprezentanții grădinii zoologice într-un comunicat publicat online, citat de foxnews.com.

Potrivit informațiilor relatate de Associated Press, hipopotamul de Nil se afla sub supravegherea permanentă a personalului medical și a îngrijitorilor după ce a înghițit o căciulă tricotată care a ajuns în mod accidental în spațiul în care trăia.

Cum a ajuns căciula în țarcul Fionei

Incidentul a pornit de la un vizitator care a aruncat căciula în aer, în apropierea țarcului Fionei. Obiectul a ajuns într-un ventilator montat în partea superioară a spațiului destinat publicului, iar mecanismul l-a proiectat peste ferestrele de observație, direct în habitatul animalului.

Medicii veterinari au încercat în repetate rânduri să elimine obiectul din organismul hipopotamului, însă intervențiile nu au avut rezultatul dorit.

„Personalul veterinar a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o ajuta după ce a înghițit o căciulă care a ajuns accidental în habitatul ei săptămâna trecută. În ciuda multiplelor încercări de a scoate căciula din organismul ei, situația s-a dovedit, în cele din urmă, prea greu de depășit”, au explicat reprezentanții grădinii zoologice.

Echipa medicală a continuat tratamentul și a aplicat măsurile de susținere necesare pentru a-i salva viața, însă eforturile au fost în zadar.

„Echipa a efectuat astăzi toate procedurile necesare de îngrijire și susținere medicală, în încercarea de a o salva, dar acestea nu au avut succes, iar Fiona nu și-a mai revenit”, se mai arată în comunicat.

Grădina Zoologică din Cincinnati le-a cerut celor care au urmărit povestea animalului să îi păstreze în gândurile și rugăciunile lor pe toți cei care au încercat să îl salveze.

Fiona a devenit celebră după ce s-a născut prematur

Povestea Fionei a emoționat milioane de oameni încă din ianuarie 2017, când s-a născut cu aproximativ șase săptămâni înainte de termen. La naștere, cântărea doar 29 de livre, adică aproximativ 13 kilograme, o greutate extrem de mică pentru un pui de hipopotam.

Primele sale luni de viață au fost marcate de probleme medicale și de o luptă dificilă pentru supraviețuire. Evoluția ei a fost urmărită îndeaproape de public, iar imaginile și informațiile despre progresele sale au transformat-o rapid într-o senzație virală.

Popularitatea Fionei a depășit granițele Statelor Unite. Povestea ei a inspirat cărți, o gamă de produse vestimentare, o marcă de bere și chiar o aromă de înghețată, potrivit Associated Press.

Unul dintre momentele care au făcut înconjurul internetului a fost cel în care un cuplu s-a logodit în fața țarcului său, iar Fiona a apărut în fundal, ieșind din apă și „furând” atenția în fotografie.

Mesaje emoționante după moartea hipopotamului

Dispariția Fionei a provocat un val de reacții în Ohio, unde animalul devenise unul dintre simbolurile îndrăgite ale orașului Cincinnati.

Echipa de fotbal american Cincinnati Bengals a transmis un mesaj scurt pe platforma X: „Odihnește-te în pace, Fiona. Regina Orașului-Regină”.

La rândul lor, reprezentanții echipei de baseball Cincinnati Reds au numit-o „un simbol pentru totdeauna”.

Senatorul american Bernie Moreno, care reprezintă statul Ohio, a descris-o drept „luptătoarea statului Ohio” și a amintit cât de multă bucurie a adus oamenilor.

„S-a născut micuță, prematură și împotriva tuturor șanselor, dar a crescut și ne-a adus o bucurie pură, nouă, milioanelor de oameni. Din ziua în care a deschis pentru prima dată ochii, le-a arătat tuturor ce înseamnă reziliența”, a scris senatorul.

Acesta și-a încheiat mesajul cu un omagiu: „Îți mulțumim pentru zâmbete, Fiona. Ohio nu te va uita niciodată”.

Chelsea Clinton a transmis, de asemenea, că hipopotamul „a cucerit inimile tuturor celor care au avut norocul să o întâlnească și să-i cunoască povestea, inclusiv pe a mea”.

„Voi păstra mereu cu drag amintirea desenelor pe care Fiona le-a realizat pentru mine și a zâmbetelor pe care mi le-a adus”, a adăugat aceasta.

Și Amy Acton, guvernatoarea aleasă a statului Ohio, și-a exprimat regretul pentru pierderea animalului, spunând că Fiona a devenit unul dintre cele mai iubite simboluri ale orașului Cincinnati și că povestea sa le-a oferit bucurie și speranță milioanelor de oameni.

Senatorul Rand Paul a transmis un alt mesaj de condoleanțe: „Este o veste foarte tristă. Îți mulțumim, Fiona, pentru că ai fost atât de iubită și de prezentă în viețile noastre. Gândurile noastre se îndreaptă către îngrijitorii ei și către toți cei care au îndrăgit-o”.