Un medic britanic în vârstă de 47 de ani va fi judecat în Columbia pentru moartea unui model și designer grafic columbian, după o anchetă care a durat cinci luni. Procurorii columbieni l-au pus oficial sub acuzare pe Matthew Foster-Smith pentru presupusa ucidere a Nataliei Villalba, precum și pentru o infracțiune separată privind ascunderea, modificarea sau distrugerea probelor.

Un medic ar fi responsabil de moartea unui model Foto: Dorset Police

Ce susțin procurorii

Cazul a atras atenția opiniei publice după ce femeia, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat din Bogota. Descoperirea a fost făcută de o angajată care se ocupa de curățenie, la câteva zile după deces, potrivit The Sun.

Anchetatorii afirmă că Foster-Smith este principalul suspect în moartea Nataliei Villalba și că acesta ar fi încercat să ascundă urmele faptei. Dacă va fi găsit vinovat, britanicul riscă până la 50 de ani de închisoare.

În cadrul procesului urmează să fie prezentate imagini surprinse de camerele de supraveghere, considerate de procurori drept probe importante. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, înregistrările îl surprind pe suspect în apropierea apartamentului victimei înainte și după întâlnirea pe care cei doi ar fi avut-o.

De asemenea, mai mulți martori urmează să depună mărturie în instanță, printre care o persoană care ar fi găsit articole de îmbrăcăminte cu pete roșiatice într-un sac de gunoi și femeia care a descoperit trupul victimei în locuință.

Rezultatele expertizei medico-legale

Directorul Institutului Național de Medicină Legală din Columbia, Ariel Cortes, a declarat anterior că Natalia Villalba a murit în urma unor leziuni provocate la nivelul capului de un obiect contondent.

Specialistul a precizat că anchetatorii au întâmpinat dificultăți în timpul investigației din cauza condițiilor în care a fost descoperit trupul femeii, însă identificarea victimei a fost posibilă prin metodele de analiză criminalistică disponibile.

Un trecut marcat de condamnări

Matthew Foster-Smith nu este la primul contact cu legea. În Marea Britanie, el a fost condamnat în 2020 pentru hărțuirea unei foste partenere și distribuirea online a unor imagini intime fără consimțământ. Ulterior, după eliberare, a fost din nou condamnat într-un alt dosar de hărțuire.

Din cauza antecedentelor sale, numele medicului a fost eliminat din registrul General Medical Council, instituția care reglementează exercitarea profesiei medicale în Regatul Unit.

Suspectul a fost arestat în Ecuador la sfârșitul lunii iunie și extrădat ulterior în Columbia, unde se află în custodia autorităților și așteaptă desfășurarea procesului. Ancheta continuă, iar procurorii susțin că probele strânse până în prezent justifică trimiterea sa în judecată pentru una dintre cele mai mediatizate crime din ultima perioadă din Columbia.