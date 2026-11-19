Un tânăr de 17 ani a fost ucis într-un accident de către fiul unui consilier local, după ce ar fi fost urmărit pe șosea. Victima se afla pe motocicletă atunci când a fost lovit din plin de mașina ucigașului. Potrivit mărturiilor apărute după tragedie, tânărul ar fi fost confundat cu un alt băiat, considerat ținta reală a atacului.

Un tânăr de 17 ani a fost ucis de fiul unui consilier local Foto: arhivă

Declarațiile tânărului urmărit de fiul consilierului local

Supraviețuitorul, un adolescent de 16 ani și proprietarul motocicletei implicate în accident, susține că el era, de fapt, persoana urmărită de șoferul acuzat acum de omor. Băiatul a povestit că își împrumutase motocicleta prietenului său, Lucian, cu puțin timp înainte de tragedie.

„Mi-a făcut semn din mână că mai dă o tură. L-am lăsat. Moment în care îl văd că vine glonț cu mașina în spatele lui”, a declarat adolescentul.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul impactului. Motocicleta este lovită violent din spate, iar Lucian este proiectat pe carosabil. Familia și apropiații victimei susțin că manevra nu a avut legătură cu o încercare de depășire, ci cu intenția de a-l lovi pe cel aflat pe motocicletă.

„Intenția lui nu a fost să-l depășească, a vrut să-l lovească”, a afirmat proprietarul motocicletei.

Greșeala a fost identificată prea târziu

Potrivit rudelor adolescentului care ar fi fost vizat, șoferul l-ar fi confundat pe Lucian cu rivalul său din cauza căștii purtate de victimă.

„Luci avea casca pe cap și nu l-a recunoscut. «Uite-l!», a spus în mașină și a început să accelereze. Iar când i-a dat casca jos a spus: «Vai, nu e el!»”, a declarat Margareta, mama băiatului care susține că era ținta atacului.

Primele persoane care au ajuns lângă victimă după impact au fost chiar șoferul și cei doi prieteni care se aflau cu acesta în autoturism.

Conflictul dintre familii ajunsese deja în instanță

Anchetatorii verifică și un conflict mai vechi dintre cele două familii. Potrivit informațiilor apărute până acum, disputa ar fi pornit de la incendierea unui gard și a ajuns în instanță încă de anul trecut.

Adolescentul de 16 ani vizat de agresor obținuse la acel moment un ordin de protecție, însă acesta expirase. După moartea prietenului său, băiatul a solicitat și a primit un nou ordin, spunând că se teme pentru siguranța sa.

„A doua zi după accident m-am întâlnit cu șoferul și pe el l-a bufnit râsul. Nu mă simt în siguranță. Eu am auzit că el se plimbă prin sat numai ca să mă caute”, a mărturisit acesta.

Șoferul este cercetat pentru omor

Fiul consilierului local este cercetat pentru omor, însă ancheta este în desfășurare. Procurorii așteaptă rezultatele expertizei tehnice care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

Între timp, zeci de motocicliști s-au adunat în fața casei lui Lucian pentru a-i aduce un ultim omagiu. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10 și 20 de ani.