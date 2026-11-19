România se bucură de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, însă vremea se schimbă radical în a doua parte a zilei. Meteorologii anunță ploi în aproape toate regiunile, vijelii puternice și precipitații mixte la munte.

Prognoza meteo, 19 noiembrie. Zi de primăvară, urmată de furtuni! Foto: arhiva

Vreme caldă în prima parte a zilei, apoi ploi în toată țara

Potrivit prognozei meteo pentru joi, 19 noiembrie, începutul zilei aduce un cer variabil în majoritatea regiunilor și temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Situația se va schimba însă treptat după-amiaza, când norii și precipitațiile vor avansa dinspre sud-vest.

Până la finalul zilei, ploile vor ajunge în toate regiunile țării. Acestea vor avea, pe alocuri, caracter de aversă, iar în vestul și sud-vestul României pot fi însoțite de descărcări electrice, în special seara și pe timpul nopții.

La altitudini mari din Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor fi mai importante în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, sudul Banatului, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde se pot acumula local între 10 și 15 l/mp. În anumite zone din Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, valorile pot depăși izolat 25–35 l/mp.

Vânt puternic în toată țara. La munte, rafalele pot depăși 100 km/h

Un alt fenomen care va caracteriza intervalul următor este intensificarea vântului. În timpul zilei, acesta va avea intensificări temporare, mai ales în zonele montane. Pe parcursul nopții, însă, vântul va deveni mult mai puternic în toate regiunile.

Vitezele vor ajunge, în general, la 50–70 km/h, în timp ce în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele pot depăși 90–110 km/h.

Din punct de vedere termic, ziua va fi neobișnuit de caldă pentru data din calendar. Maximele vor porni de la aproximativ 11 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Olteniei, sudul Munteniei și Dobrogea.

Noaptea, temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar pe litoral pot urca până la 14 grade. În primele ore ale dimineții, în unele zone se va semnala ceață.

Prognoza meteo în București: 17 grade în timpul zilei și vânt puternic noaptea

În Capitală, vremea va rămâne relativ caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă norii se vor înmulți treptat, iar ulterior sunt posibile ploi trecătoare.

Cantitățile de precipitații estimate pentru București sunt de aproximativ 5–10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei, dar se va intensifica în a doua parte a nopții, când rafalele pot atinge 50–60 km/h.

Temperatura maximă prognozată pentru Capitală este de aproximativ 17 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 8–10 grade.

Astfel, ziua de 19 noiembrie aduce un contrast meteorologic semnificativ: temperaturi apropiate de cele de primăvară în timpul zilei, urmate de ploi extinse și intensificări puternice ale vântului spre seară și în cursul nopții.