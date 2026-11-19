Loteria Română organizează joi, 19 noiembrie 2026, noi extrageri pentru Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report la categoria I este înregistrat la Joker, unde premiul depășește 2 milioane de lei.

Trageri LOTO joi, 19 noiembrie. Milioane de lei sunt în joc! Foto: arhiva

Jucătorii la loto au din nou ocazia să-și încerce norocul joi, 19 noiembrie, când sunt programate extragerile pentru cele șase jocuri organizate de Loteria Română. Miza este una importantă, în condițiile în care mai multe categorii de câștig au acumulat reporturi consistente, de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor de lei.

Cea mai mare sumă aflată în joc la categoria I se regăsește la Joker, unde reportul a trecut de pragul de 2 milioane de lei. Nici celelalte jocuri nu sunt lipsite de premii atractive, iar la Loto 6/49 și Noroc s-au acumulat, de asemenea, sume importante.

Extragerile de joi sunt programate după ora 18:30. Numerele câștigătoare vor fi publicate după încheierea tragerilor.

Rezultate LOTO joi, 19 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare

După extragerile organizate de Loteria Română, rezultatele pentru fiecare joc vor putea fi consultate mai jos:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Rezultatele vor fi completate după efectuarea extragerilor.

Reporturi importante la LOTO 19 noiembrie. Joker are cel mai mare premiu la categoria I

Interesul pentru tragerile de joi este alimentat de sumele reportate la principalele jocuri. Potrivit datelor anunțate de Loteria Română, Joker conduce clasamentul premiilor acumulate la categoria I, cu un report de peste 2 milioane de lei.

Iată ce sume sunt puse în joc la extragerea din 19 noiembrie 2026:

Loto 6/49 : La categoria I, reportul depășește 909.400 de lei, echivalentul a peste 169.900 de euro.

: La categoria I, reportul depășește 909.400 de lei, echivalentul a peste 169.900 de euro. Noroc: Jucătorii au la dispoziție un report cumulat de peste 1,22 milioane de lei, adică aproximativ 229.200 de euro.

Jucătorii au la dispoziție un report cumulat de peste 1,22 milioane de lei, adică aproximativ 229.200 de euro. Joker: Premiul de la categoria I a ajuns la peste 2 milioane de lei, respectiv mai mult de 387.400 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 109.100 de lei.

Premiul de la categoria I a ajuns la peste 2 milioane de lei, respectiv mai mult de 387.400 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 109.100 de lei. Noroc Plus: La categoria I este în joc un report de peste 109.100 de lei, echivalentul a aproximativ 20.400 de euro.

La categoria I este în joc un report de peste 109.100 de lei, echivalentul a aproximativ 20.400 de euro. Loto 5/40: Reportul de la categoria I este de peste 664.600 de lei, adică aproximativ 124.200 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată depășește 110.100 lei.

Reportul de la categoria I este de peste 664.600 de lei, adică aproximativ 124.200 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată depășește 110.100 lei. Super Noroc: La categoria I, reportul a ajuns la peste 550.300 de lei, echivalentul a aproximativ 102.800 de euro.

Aproape 30.000 de câștiguri la ultimele trageri Loto

Ultimele extrageri, desfășurate duminică, 15 noiembrie 2026, au adus câștiguri pentru mii de participanți. Loteria Română a anunțat acordarea a 29.634 de premii, cu o valoare totală de 2.066.519 lei.

Noile trageri de joi vin astfel cu reporturi consistente și cu posibilitatea unor câștiguri importante la toate cele șase jocuri.

Cei care participă la extragerile din 19 noiembrie își pot verifica biletele după publicarea numerelor câștigătoare, ținând cont de categoriile de premiere și de regulile fiecărui joc.