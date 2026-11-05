 Rezultate Loto 5 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Joker și Loto 6/49
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Rezultate Loto 5 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Joker și Loto 6/49

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Loteria Română organizează joi, 5 noiembrie 2026, o nouă serie de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Miza uriașă la Loto 6/49! Peste 2,86 milioane de lei, în joc la tragerea din 5 noiembrie
Miza uriașă la Loto 6/49! Peste 2,86 milioane de lei, în joc la tragerea din 5 noiembrie Foto: arhivă

Noua șansă la îmbogățire vine după ce la extragerile de duminică, 1 noiembrie, au fost acordate peste 21.500 de premii a căror valoare cumulată a depășit 1,88 milioane de lei.

Miza serii se concentrează pe categoria I de la Loto 6/49, unde reportul a depășit borna de o jumătate de milion de euro, în timp ce la jocurile Joker și Noroc sumele puse la bătaie sunt la fel de atractive.

Numerele extrase joi, 5 noiembrie 2026

Rezultatele oficiale ale extragerilor organizate de Loteria Română sunt următoarele:

  • Loto 6 din 49:
  • Noroc:
  • Joker: 
  • Noroc Plus:
  • Loto 5 din 40:
  • Super Noroc:

Actualizare după ora 18:30. 

Reporturile oficiale puse la bătaie pentru tragerea din 5 noiembrie 2026

Fondurile de premiere cumulate oferă câștiguri substanțiale pentru fiecare dintre jocurile din grilă:

  • Loto 6/49: la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 2,86 milioane de lei (ceea ce înseamnă peste 536.600 de euro);
  • Noroc: este pus în joc un report cumulat de peste 1,79 milioane de lei (mai mult de 336.300 de euro);
  • Joker: la categoria I se consemnează un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a este disponibilă suma de peste 434.400 de lei (peste 81.300 de euro);
  • Noroc Plus: la categoria I se află un report de peste 22.200 de lei;
  • Loto 5/40: la categoria I este în joc un premiu de peste 271.000 de lei (peste 50.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 47.900 de lei;
  • Super Noroc: categoria I pune la bătaie peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro).

Trei mari poturi câștigate în 2026

Tragerea de joi are loc într-un context marcat de mari succese financiare pentru jucători. La tragerea de joi, 22 octombrie, a fost adjudecat premiul de categoria I la Loto 6/49 în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, și a fost completat cu trei variante simple, investiția totală fiind de doar 24,50 lei.

Acesta a fost cel de-al treilea mare câștig de categoria I obținut în cursul anului 2026 la jocul 6/49. Înaintea acestuia, la extragerea din 13 august, s-a consemnat un record absolut pentru istoria Loteriei Române: premiul de categoria I a atins suma de 52,8 milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro), cel mai mare din întreaga existență a jocului.

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