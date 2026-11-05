 Un tânăr de 18 ani a devenit milionar după ce a cumpărat un loz de 10 euro. Ce vrea să facă cu premiul
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Un tânăr de 18 ani a devenit milionar după ce a cumpărat un loz de 10 euro. Ce vrea să facă cu premiul

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O poveste impresionantă despre șansă și maturitate timpurie vine din Italia, unde un elev de liceu în vârstă de doar 18 ani a dat marea lovitură la loterie dintr-o pură întâmplare.

La 18 ani, a câștigat 2 milioane de euro la loterie cu un loz de 10 euro
La 18 ani, a câștigat 2 milioane de euro la loterie cu un loz de 10 euro Foto: pexels

Michele, un adolescent care îmbină studiile cu munca zilnică pentru a-și sprijini părinții aflați în dificultate financiară, a răzuit un loz în valoare de 10 euro și a descoperit că a devenit milionar în euro.

În loc să viseze la bolizi de lux sau vacanțe extravagante, tânărul și familia sa au planuri cumpătate, punând siguranța căminului și liniștea sufletească pe primul loc, potrivit Il Messaggero.  

Răzuit în mașină alături de mamă: lozul de Crăciun cumpărat la final de tură

Michele locuiește în localitatea Marzocca, la 20 de kilometri de Ancona, fiind elev în clasa a XII-a. Pentru a aduce un ban în casă, adolescentul lucrează în fiecare seară, timp de două ore, la o tutungerie locală.

Luni seară, la terminarea programului, colegul său Pasquale i-a oferit un loz din seria „Giochi di Natale”. Tânărul a plătit cei 10 euro și a urcat în mașina în care îl aștepta mama sa, unde au început să răzuie tichetul împreună. Descoperirea premiului de 2 milioane de euro i-a lăsat fără cuvinte:

„Sunt atât de fericit și încă nu-mi vine să cred”, a mărturisit Michele, potrivit presei italiene.

Adolescentul a vorbit deschis despre realitatea grea din familia sa, explicând de ce alegea să muncească după terminarea cursurilor: „Îmi place să fiu de folos și să lucrez pentru a ajuta familia: tatăl meu este meșteșugar și criza se simte, iar mama mea lucrează ca îngrijitoare. Așa că, două ore pe zi, de la 18 la 20, după școală, mă duc să lucrez la Ventiquattro”.

Casa din Chiaravalle și visul unui restaurant de familie: „Vom rămâne oameni modești”

După aplicarea taxelor și a impozitelor legale impuse de statul italian, familia estimează că va încasa o sumă netă de circa 1,6 milioane de euro. Procedura de virare a banilor poate dura între două și trei luni, însă familia declară că nu este presată de timp.

Prima investiție stabilită de comun acord este achiziționarea unei locuințe proprii în Chiaravalle, localitatea unde au trăit timp de un sfert de secol. Totodată, părinții iau în calcul valorificarea pasiunii lui Michele pentru arta culinară:

„Dar nu ne vom schimba radical viața: vom rămâne oameni modești și muncitori, poate că vom fi doar mai liniștiți”, a transmis adolescentul de 18 ani.

Tatăl său, Francesco, a completat cu emoție planurile de viitor ale familiei: „El este un muncitor harnic, un băiat serios. Îi plac foarte mult restaurantele și barurile și este un bucătar excelent: ar fi frumos să deschidem un restaurant împreună cu familia. (..) A fost un noroc chior și trebuie să-i mulțumim Domnului, de sus”.

Cazul lui Michele reamintește de o altă lovitură spectaculoasă înregistrată pe teritoriul Italiei la începutul anului, când un pensionar a nimerit un premiu de 1,8 milioane de euro la un loz în plic.

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