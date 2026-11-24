Un caz revoltător a stârnit indignare într-o creșă din județul Iași, după ce părinții unei fetițe de numai doi ani au reclamat că micuța ar fi fost pedepsită de educatoare și izolată, timp de mai bine de o oră, lângă un coș de gunoi. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din instituție, iar familia a sesizat autoritățile, solicitând verificarea celor întâmplate.

Copii la creșă Foto: Arhivă

Potrivit acuzațiilor formulate de părinți, copila ar fi fost așezată pe un scaun, departe de ceilalți copii, după ce ar fi refuzat să participe la o activitate. Fetița ar fi rămas în acel loc timp de 71 de minute, până când o îngrijitoare ar fi intervenit. În urma sesizărilor, au fost demarate mai multe verificări, iar educatoarea a fost suspendată temporar.

21 de familii au cerut verificarea situației

Părinții fetiței au reclamat incidentul la Poliție și au depus plângeri la autoritățile competente. În același timp, alte 21 de familii din grupa în care se află copiii au semnat o petiție prin care solicită o anchetă asupra situației din creșă.

Mai mulți părinți susțin că au observat schimbări în comportamentul celor mici, în special în momentele în care aceștia erau aduși dimineața la instituție și preluați de educatoarea vizată. Unul dintre părinți a povestit că propriul copil manifesta o reacție puternică de respingere atunci când o vedea pe aceasta.

„În momentul în care acesta era preluat dimineața de respectiva educatoare, avea o repulsie, avea o respingere și începea să plângă isteric. Nu mai voia deloc să intre în sală, chiar voia acasă”, a relatat un părinte pentru ProTV.

Potrivit acestuia, discuțiile purtate pe grupul familiilor ar fi scos la iveală comportamente similare și în cazul altor copii, ceea ce a determinat mai multe persoane să solicite clarificarea situației.

Fetița a fost evaluată de psihologi

Micuța de doi ani a fost evaluată de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Reprezentanții instituției au transmis că vor sesiza Inspectoratul Școlar pentru ca educatoarea să fie cercetată disciplinar.

Tiberiu Bantaș, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iași, a explicat că evaluarea psihologică a confirmat cele relatate despre incident și cele observate în înregistrările video.

„Psihologii au confirmat faptul că, într-adevăr, lucrurile s-au petrecut așa cum s-a văzut și pe cameră și cum a povestit și copilul”, a declarat acesta.

Reprezentantul instituției a precizat că fetița ar fi fost pedepsită prin faptul că a fost obligată să stea lângă coșul de gunoi, iar cazul urmează să fie sesizat Inspectoratului Școlar pentru cercetarea disciplinară a cadrului didactic.

Educatoarea a fost suspendată, iar directorul a demisionat

Inspectoratul Școlar Județean Iași a luat primele măsuri în urma reclamațiilor, educatoarea fiind suspendată temporar. Inspectorii au anunțat că verificările nu s-au încheiat și că urmează să fie analizate toate aspectele semnalate de familii.

Antonina Bliort, inspector în cadrul ISJ Iași, a confirmat măsura suspendării și a calificat situația reclamată drept una gravă și regretabilă.

În urma scandalului, directorul creșei și-a prezentat demisia, invocând motive personale. Acesta nu a dorit să ofere explicații suplimentare, precizând că informațiile privind cazul au fost transmise Inspectoratului Școlar.

Părinții fetiței au depus și o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în care o acuză pe educatoare de purtare abuzivă. Tatăl copilei nu a făcut declarații publice, însă speră ca astfel de incidente să nu mai aibă loc.a