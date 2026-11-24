O veste excelentă pentru familiile tinere din România: părinții care aleg să se întoarcă la serviciu în perioada concediului de creștere a copilului nu își vor mai pierde indemnizația, conform unui proiect de lege adoptat luni, în unanimitate, de Senat.

Schimbare pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului Foto: pexels

Inițiativa legislativă urmează să ajungă pe masa Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Cum se calculează banii pentru părinții care revin la muncă

Anunțul a fost făcut pe Facebook de deputatul PNL Raluca Turcan, unul dintre inițiatorii proiectului, alături de senatoarea Gabriela Horga și alți parlamentari: „Astăzi, Senatul a votat în unanimitate proiectul pe care l-am iniţiat împreună cu senatoarea Gabriela Horga şi alţi colegi parlamentari. Mulţumesc tuturor colegilor care l-au susţinut, în comisii şi în plen” potrivit Protv.

Potrivit prevederilor din proiectul votat de senatori, părintele care revine la locul de muncă înainte ca cel mic să împlinească vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități) va primi salariul integral și, separat, un stimulent egal cu valoarea indemnizației pe care ar fi încasat-o dacă ar fi rămas în concediu.

După împlinirea acestei vârste, stimulentul acordat va fi de 650 de lei pe lună, până când copilul împlinește 3 ani (respectiv 4 ani pentru copiii cu dizabilități).

Raluca Turcan a explicat diferența majoră față de legislația în vigoare, subliniind că actualul sistem îi penalizează financiar pe părinții activi:

„De ce contează: Acum, cine revine la muncă primeşte doar 1.500 de lei dacă bebeluşul are sub 6 luni sau 650 de lei după aceea. Indemnizaţia medie a fost în august de 3.977 de lei. Aproape 70.000 de părinţi au ales totuşi să revină la muncă, deci îşi doresc asta, iar statul nu ar trebui să îi penalizeze. Fără costuri suplimentare la buget: stimulentul înlocuieşte indemnizaţia, iar revenirea la muncă aduce venituri din taxe şi contribuţii”, a precizat deputatul liberal.

Impactul asupra familiilor tinere, în contextul celui mai mic număr de nașteri din ultimul secol

Inițiatoarea proiectului a atras atenția și asupra contextului demografic critic din țara noastră, menționând că, în anul 2025, România a înregistrat cel mai scăzut număr de nașteri din ultimul secol — doar 145.700 de copii.

În acest sens, Raluca Turcan consideră că măsura vine direct în sprijinul părinților care nu vor să își pună cariera pe pauză: „Această lege nu va rezolva singură declinul demografic, dar elimină un obstacol financiar real pentru familiile tinere. Mai ales pentru mame, care nu ar mai trebui să aleagă între copil şi carieră”.