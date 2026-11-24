În timp ce temperaturile medii la nivel mondial continuă să doboare recorduri pe fondul unui episod El Niño extrem de puternic, o mare parte a continentului european se pregătește pentru o răcire bruscă și severă în această săptămână.

Un val de frig polar pune stăpânire pe Europa Foto: pexels

Formarea unui anticiclon deasupra Scandinaviei, combinată cu deplasarea unei zone de presiune scăzută spre sud-est, către vestul Rusiei, va deschide un culoar direct prin care o masă de aer arctic va pătrunde dinspre nord, aducând ger și ninsori extinse până după începutul lunii decembrie, potrivit publicației britanice The Guardian.

Temperaturi cu până la 15°C sub normalul perioadei

Încă de la începutul săptămânii, valorile termice din țările baltice, Germania, Polonia și Ucraina coboară pe arii extinse sub pragul de îngheț. De la mijlocul săptămânii sunt prognozate inclusiv așa-numitele „zile de gheață”, în care mercurul din termometre va rămâne sub 0°C pe tot parcursul zilei, iar până în weekend temperaturile ar putea ajunge cu 5–15°C sub mediile normale ale perioadei, atingând valori negative de două cifre în regiunile înalte.

Totodată, zona de presiune scăzută din estul Europei și vestul Rusiei va genera ninsori pe suprafețe întinse. Primele regiuni vizate sunt sudul Poloniei, unde stratul de zăpadă ar putea atinge 10 centimetri, Belarusul, estul Ucrainei și sud-estul țărilor baltice.

Ulterior, pe parcursul săptămânii, o altă zonă de presiune scăzută va avansa spre centrul și vestul continentului, aducând ninsori consistente în sudul Germaniei, Austria și Cehia, cu un strat de zăpadă estimat la 10–20 de centimetri. Cantități importante de omăt sunt așteptate și în Alpi, o veste excelentă pentru stațiunile de schi care își pregătesc deschiderea sezonului în următoarele săptămâni.

Anticiclonul rămâne activ până după 1 decembrie și ar putea ajunge în Balcani

În weekend și la începutul lunii decembrie, anticiclonul va rămâne dominant în nordul Europei, menținând temperaturile sub valorile obișnuite în Europa Centrală și de Est și existând posibilitatea ca influența sa să coboare până în regiunea Balcanilor.

De asemenea, meteorologii observă indicii că încălzirea stratosferică bruscă produsă la începutul acestei luni ar putea influența treptat straturile inferioare ale atmosferei, scenariu care, deși are un grad scăzut de certitudine ar extinde presiunea ridicată spre vest și ar aduce vânturi reci dinspre est în vestul Europei și în Regatul Unit.

Cum va fi vremea în România la final de noiembrie și început de decembrie

Nici România nu ocolește schimbările bruște de temperatură din această perioadă, românii urmând să aibă parte de o vreme capricioasă la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 23 noiembrie – 6 decembrie va fi caracterizat prin oscilații termice semnificative, precipitații frecvente și o răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor țării.