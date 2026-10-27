112 zile fără răsărit într-un oraș din Norvegia. Când va reveni soarele după noaptea polară

Locuitorii din Longyearbyen, cea mai nordică așezare permanentă din arhipelagul norvegian Svalbard, se pregătesc pentru una dintre cele mai neobișnuite perioade ale anului. Începând cu 27 octombrie 2026, soarele nu va mai răsări timp de 112 zile consecutive, iar revenirea sa deasupra orizontului este așteptată în februarie 2027.

Foto: facebook

Fenomenul, cunoscut drept noaptea polară, transformă peisajul arctic și schimbă ritmul vieții de zi cu zi. Deși întunericul se instalează treptat, cerul oferă la început nuanțe spectaculoase de albastru, roz și violet, înainte ca lumina crepusculară să dispară pentru o perioadă. În același timp, lunile de iarnă aduc temperaturi scăzute și condiții dificile, dar și șansa de a admira aurora boreală.

Ultimul apus înainte de 112 zile fără soare

Longyearbyen este situat la aproximativ 78 de grade latitudine nordică, o poziție geografică ce face posibilă apariția nopții polare. Pe 26 octombrie 2026, soarele a răsărit în jurul orei 11:12 și a apus la 12:09, rămânând deasupra orizontului mai puțin de o oră.

După acest ultim apus, localnicii intră într-o perioadă în care discul solar nu va mai putea fi văzut deasupra orizontului timp de aproape patru luni. Potrivit calculelor astronomice menționate în materialul original, intervalul fără răsărit se întinde până în februarie 2027.

„Imaginați-vă cum ar fi să priviți soarele dispărând sub orizont, știind că nu-l veți mai vedea răsărind timp de aproape patru luni!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook „Norway: Blessed with Nature”, care descrie începutul acestui fenomen.

Pentru cei care locuiesc în regiuni în care alternanța dintre zi și noapte este obișnuită, ideea unei perioade atât de lungi fără răsărit poate părea greu de imaginat. În Longyearbyen, însă, noaptea polară face parte din ciclul anual, iar comunitatea se adaptează treptat schimbărilor de lumină și temperatură.

Întunericul nu apare brusc. Cum se schimbă cerul arctic

Chiar dacă soarele coboară sub linia orizontului, primele zile ale nopții polare nu aduc imediat întuneric complet. În jurul prânzului, lumina crepusculară continuă să coloreze cerul, creând peisaje în nuanțe de albastru, roz și violet.

Pe măsură ce iarna avansează, intervalul de lumină se scurtează. În jurul datei de 12 noiembrie, crepusculul de la mijlocul zilei se reduce la mai puțin de o jumătate de oră. Ulterior, perioada cea mai întunecată a anului elimină chiar și această lumină difuză.

Potrivit datelor prezentate în articolul-sursă, între 13 noiembrie 2026 și 29 ianuarie 2027, soarele va coborî la peste șase grade sub orizont chiar și la mijlocul zilei, astfel încât crepusculul civil nu va mai fi prezent. Amurgul va începe să reapară la sfârșitul lunii ianuarie.

Această tranziție explică de ce noaptea polară nu trebuie confundată cu o beznă continuă pe toată durata celor 112 zile. Intensitatea luminii diferă în funcție de perioada iernii, iar cerul poate păstra nuanțe vizibile chiar și atunci când soarele nu se ridică deasupra orizontului.

În Svalbard, intervalul de trecere către iarnă este urmat de ceea ce localnicii numesc blåtid, adică „perioada albastră”, asociată cu lumina specifică lunii februarie.

Când revine soarele și de ce munții întârzie apariția razelor

Revenirea soarelui deasupra orizontului este așteptată în februarie 2027. Totuși, momentul astronomic al primului răsărit nu înseamnă că lumina directă va ajunge imediat în toate zonele localității.

Munții care înconjoară Longyearbyen pot bloca razele solare, astfel că unele locuri trebuie să mai aștepte până la începutul lunii martie pentru a primi din nou lumina directă. Din acest motiv, revenirea soarelui este un moment aparte pentru comunitate.

Evenimentul este marcat prin Solfestuka, cunoscută drept Săptămâna Festivalului Soarelui. Programul include concerte, spectacole și evenimente religioase în aer liber, organizate pentru a celebra sfârșitul perioadei întunecate.

Iarna arctică rămâne însă dificilă și după reapariția soarelui. Datele climatice citate în material indică temperaturi medii de aproximativ -10,9 grade Celsius în ianuarie, -11,6 grade în februarie și -12 grade în martie. În arhipelag, februarie sau martie reprezintă, de regulă, unele dintre cele mai reci perioade ale anului.

După echinocțiul de primăvară, durata luminii crește rapid. Mai târziu, fenomenul se inversează: între 19 aprilie și 24 august 2027, soarele nu va mai coborî sub orizont timp de 128 de zile consecutive. Este perioada soarelui de la miezul nopții, când locuitorii și turiștii se bucură de lumină chiar și în timpul nopții.

Aurora boreală și reguli importante pentru turiști

Noaptea polară atrage și vizitatori interesați de aurora boreală, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din regiunile arctice. Sezonul de observare se întinde, în general, din octombrie până la sfârșitul lunii februarie, iar întunericul oferă condiții favorabile atunci când cerul este senin și activitatea aurorală permite observarea fenomenului.

În Longyearbyen, poziția geografică face posibilă observarea aurorei chiar și în jurul prânzului, în cele mai întunecate etape ale nopții polare. Totuși, apariția sa nu este garantată, deoarece depinde de condițiile atmosferice și de activitatea geomagnetică.

Cei care aleg să viziteze Svalbard în această perioadă trebuie să se pregătească pentru frig, vizibilitate redusă și schimbări rapide ale vremii. Echipamentul potrivit și respectarea recomandărilor locale sunt esențiale, mai ales pentru cei care vor să exploreze zonele din afara localității.

Regiunea este habitatul urșilor polari, iar deplasările în afara zonelor locuite implică riscuri care nu trebuie ignorate. Turiștii sunt sfătuiți să apeleze la ghizi autorizați și să respecte regulile locale de siguranță, în loc să pornească singuri în excursii în sălbăticia arctică.