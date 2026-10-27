Doliu la Monaco! O rudă tânără a prințului Albert a murit la doar 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii

Familia princiară din Monaco este în doliu după moartea lui Antoine de Massy, nepotul prințesei Antoinette și rudă apropiată a prințului Albert al II-lea. Tânărul avea 29 de ani și a fost găsit fără viață într-o grădină publică din Monaco.

Foto: instagram

Doliu în familia princiară

Antoine de Massy era nepotul prințesei Antoinette, sora mai mare a regretatului prinț Rainier al III-lea. Astfel, el făcea parte din ramura extinsă a familiei Grimaldi și era rudă cu actualul suveran al Principatului, prințul Albert al II-lea.

Într-un comunicat oficial, Palatul Princiar a anunțat că prințul Albert și prințesa Charlene au primit cu tristețe vestea decesului și au transmis condoleanțe familiei și apropiaților. „Altețele Lor Serenissime împărtășesc durerea familiei și a celor dragi și le adresează sincere condoleanțe în aceste momente dificile”, se arată în mesaj, citat de Town&Country.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au identificat o persoană aflată în apropierea locului unde a fost găsit Antoine. Aceasta a fost reținută pentru audieri, însă autoritățile nu au precizat dacă are calitatea de suspect.

Procurorul general din Monaco a anunțat deschiderea unei investigații pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Antoine de Massy, un iubitor al tenisului

Pasionat de tenis încă din copilărie, Antoine provenea dintr-o familie strâns legată de acest sport în Monaco. A început să joace la doar trei ani, sub îndrumarea tatălui său, iar ulterior s-a mutat în Florida pentru a se antrena. La un moment dat, își exprima dorința de a reprezenta Monaco la Jocurile Olimpice și visa să ajungă numărul unu mondial.

Într-un interviu acordat revistei Vogue Italia în 2012, Antoine declara că obiectivul său era să devină liderul clasamentului ATP, adăugând în glumă că nici o prezență în top 20 mondial nu ar fi fost de neglijat.

Legătura familiei sale cu tenisul era bine cunoscută în Principat. Mătușa sa, Elizabeth-Ann de Massy, a condus Monte-Carlo Country Club și Federația Monegască de Tenis până la decesul său, în 2020. În prezent, aceste funcții sunt ocupate de fiica ei, Mélanie-Antoinette de Massy, care coordonează și prestigiosul turneu Rolex Monte-Carlo Masters.

Potrivit presei locale, dispariția lui Antoine a fost semnalată după ce acesta nu s-a prezentat la un prânz de familie programat duminică. Îngrijorate, rudele au alertat autoritățile. Tânărul a fost găsit câteva ore mai târziu într-o grădină aflată în apropierea Vilei Sauber, una dintre clădirile istorice emblematice din Monaco.