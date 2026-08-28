A murit regele Harald al Norvegiei, după 35 de ani pe tron. Cel mai vârstnic monarh din Europa avea 89 de ani

Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după mai bine de 35 de ani pe tron, a anunțat Palatul Regal. Monarhul, care se afla în concediu medical de câteva săptămâni, a fost internat la Spitalul Național din Oslo în urmă cu o săptămână.

Regele Harald V a murit la 89 de ani Foto: Casa Regală a Norvegiei

Regele Harald V, grav bolnav în ultimele săptămâni

Monarhul, care se afla în concediu medical de câteva săptămâni, a fost internat la Spitalul Național din Oslo în urmă cu o săptămână, starea sa de sănătate deteriorându-se drastic în cursul weekendului, potrivit The Independent.

Soția sa, regina Sonja, și fiul său, prințul moștenitor Haakon, își anulaseră toate angajamentele regale pentru a fi alături de el înainte de moartea sa, survenită joi.

Regele primea antibiotice pentru o infecție bacteriană a sângelui și răspundea la tratament, a anunțat palatul duminică seara, adăugând că starea sa era stabilă.

Regele a suferit de numeroase probleme de sănătate în ultimii ani și, în cele din urmă, i s-a implantat un stimulator cardiac permanent.

Deși a refuzat să abdice, Harald a fost nevoit să-și „reducă definitiv” angajamentele publice „din considerente legate de vârsta sa” în aprilie 2024.

El a fost internat în spital cu o infecție și deshidratare în februarie anul acesta, în timpul unei vacanțe petrecute împreună cu regina Sonja în Tenerife.

Monarhul, cel mai în vârstă șef de stat din Europa

Regele Harald era văr de gradul al doilea cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, având aceiași străbunici: regele Edward al VII-lea și regina Alexandra, care erau tatăl și mama reginei Maud a Norvegiei.

Regele Harald a fost primul prinț norvegian născut în Norvegia după o perioadă de 567 de ani. Avea origini diverse: era descendent al regilor Angliei, Danemarcei și Suediei. Edward al VII-lea era străbunicul său, iar când s-a născut, pe 21 februarie 1937, bunica sa de origine engleză, regina Maud, era încă în viață.

Regele Olav se născuse sub numele de prințul Alexandru al Danemarcei, singurul fiu al prințului Carl al Danemarcei, care, în 1905, fusese ales rege al Norvegiei. Odată ce alegerea a fost confirmată printr-un plebiscit, acesta a sosit în țara respectivă împreună cu soția și fiul său mic.

Deși s-a născut la Skaugum, în Asker, fiind cel mai mic dintre trei copii, pe 21 februarie 1937, prințul Harald a părăsit curând Norvegia împreună cu mama sa și cele două surori mai mari pentru a se stabili în Statele Unite, unde a petrecut anii războiului la Washington.

Regele Harald alături de părinții și frații săi Foto: Casa Regală a Norvegiei

Bunicul său, regele Haakon, și tatăl său, prințul moștenitor Olav, au fost nevoiți să părăsească Norvegia după invazia germană din aprilie 1940, înființând un guvern în exil în Marea Britanie.

Când Norvegia a fost eliberată în mai 1945, familia regală s-a întors, iar prințul Harald a urmat cursurile Școlii Smestad din Oslo, apoi ale Universității din Oslo. A efectuat 16 luni de serviciu militar la Colegiul de cadeți pentru ofițeri de cavalerie, iar apoi, la fel ca tatăl său, a urmat Academia Militară Norvegiană și Balliol College din Oxford, unde a studiat „Modern Greats” și a făcut parte din echipa de canotaj „Ballioal First VIII”.

Mama sa a murit în 1954, la scurt timp după ce părinții săi își sărbătoriseră nunta de argint, iar el a devenit prinț moștenitor la moartea regelui Haakon, în 1957.

În calitate de prinț moștenitor, a reprezentat Norvegia în străinătate, vizitând Statele Unite în 1960, și a îndeplinit funcția de regent cu ocazia absențelor ocazionale ale regelui Olav în străinătate.

Regele Harald iubea natura

Sarcina sa a fost întotdeauna aceea de a promova interesele Norvegiei, lucru pe care l-a făcut cu zel. Dar marea sa pasiune era yachtingul, sport la care excela, reprezentând Norvegia la Jocurile Olimpice din 1968. Iubitor al naturii, îi plăceau, de asemenea, pescuitul, vânătoarea, tirul și schiul, potrivit The Telegraph.

Între 1960 și 1962, a urmat cursurile Universității Oxford, unde a studiat științele sociale, istoria și economia. Deși regele s-a bucurat de o mare popularitate în Norvegia, viața sa în cadrul monarhiei nu a fost întotdeauna lipsită de dificultăți.

Regele Harald a întors spatele normelor impuse de monarhie

Prințul moștenitor a trăit într-o epocă în care încă nu era clar dacă membrii familiei regale ar trebui să încheie căsătorii dinastice sau dacă li s-ar putea permite să se căsătorească din dragoste.

Căsătoria sa a fost, fără îndoială, una din dragoste, cu Sonja Haraldsen, o angajată a unui magazin universal din Oslo. Dorința sa de a se căsători cu ea s-a împlinit abia la nouă ani după prima lor întâlnire și a stârnit o oarecare controversă, dar, în cele din urmă, s-a considerat acceptabil, în conformitate cu Constituția norvegiană, ca celor doi să li se permită să se căsătorească.

Regele Harald și soția sa Foto: AFP

S-au căsătorit în august 1968, deși niciun membru al familiei regale britanice nu a fost prezent, din cauza doliului pentru prințesa Marina, care murise cu două zile înainte.

Când regele Harald i-a succedat tatălui său, a adoptat deviza „Totul pentru Norvegia”. A fost încoronat și binecuvântat la Catedrala Nidaros din Trondheim; apoi a efectuat vizite în toată țara. În calitate de rege constituțional, ținea săptămânal Consiliul de Stat la palat și era comandantul suprem al forțelor armate și șeful Bisericii de Stat.

Regele și regina au avut o fiică, Martha Louise, născută în 1971, care este căsătorită și are o fiică, precum și un fiu, Haakon Magnus, născut în 1973.

Regele Harald alături de familia sa Foto: Casa Regală a Norvegiei

În 2015, a devenit primul monarh în exercițiu care a vizitat Antarctica, iar în anul următor a participat la campionatul mondial de navigație de pe Lacul Ontario din Canada, clasându-se pe locul al doilea în categoria flotei clasice. Abia în aprilie 2024, la vârsta de 88 de ani, și-a redus definitiv atribuțiile.

Controversele care înconjurau monarhia norvegiană

Regele Harald a rămas popular la nivel personal, dar spre sfârșitul vieții sale monarhia din Norvegia părea mult mai fragilă, zguduită de scandaluri. În iunie 2026, nepotul său vitreg, Marius Borg Høiby, a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de 34 din cele 40 de capete de acuzare, inclusiv două acuzații de viol, abuz în relații intime, agresiune, posesie și distribuire de droguri, precum și încălcarea ordinelor de restricție.

Între timp, a fost dezvăluit că nora sa, prințesa moștenitoare, a menținut legături strânse cu finanțistul pedofil Jeffrey Epstein mult timp după condamnarea acestuia din 2008 pentru solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore.

Familia regală nu a mai fost apreciată de public

Conform unui sondaj realizat de ziarul Aftenposten, sprijinul pentru monarhie în rândul populației norvegiene a scăzut de la 72% în 2024 la 54% la începutul anului 2026.

Sfârșitul monarhiei în Norvegia este o perspectivă mult mai concretă și mai iminentă decât ar fi în Marea Britanie, deoarece, conform Constituției, la fiecare patru ani, parlamentul este chemat să voteze dacă Norvegia ar trebui să devină republică, o moțiune care necesită o majoritate de două treimi pentru a fi adoptată.

Regele Harald lasă în urmă pe regina Sonja și pe copiii lor, prințesa Märtha Louise și prințul moștenitor Haakon, care îi succede.