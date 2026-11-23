Cristi Borcea continuă să acorde o atenție deosebită aspectului său fizic, iar procedurile cosmetice fac parte de multă vreme din rutina sa de îngrijire. Milionarul, care a împlinit 56 de ani, a fost surprins recent după ce a ieșit dintr-o clinică de estetică, iar apariția sa a atras atenția. Acesta purta o mască facială, dar și ochelari de soare, încercând să se deplaseze discret către mașina sa.

Cristi Borcea Foto: Arhivă

Fostul acționar dinamovist nu este însă un adept al secretelor atunci când vine vorba despre intervențiile estetice. De-a lungul timpului, a vorbit deschis despre procedurile la care a apelat pentru a-și menține aspectul tineresc, fără să considere că astfel de preocupări sunt rezervate exclusiv femeilor.

Cristi Borcea, cu fața acoperită după ce a ieșit din clinica esteticianului

Apariția milionarului la ieșirea din clinică a fost una neobișnuită. Cu o mască albă care îi acoperea întreaga față și cu ochelari de soare, Cristi Borcea a mers direct către autoturismul său, fără să pară deranjat de faptul că putea fi fotografiat în această ipostază, potrivit CANCAN.ro.

Foto: cancan.ro

Masca pe care o purta părea să fie una cu gel, folosită în mod obișnuit după anumite proceduri faciale. Astfel de măști pot fi utilizate după tratamente cosmetice, însă nu este cunoscut ce procedură a făcut milionarul în timpul vizitei.

Borcea a vorbit în trecut despre intervențiile estetice la care a apelat, printre acestea numărându-se injecțiile cu botox, tratamentele cu acid hialuronic, liftingul facial, dar și proceduri pentru ridicarea sprâncenelor. De asemenea, este asociat și cu intervenția de implant de păr.

Milionarul nu ascunde că investește în aspectul său

Cristi Borcea este cunoscut pentru preocuparea sa privind îngrijirea tenului și pentru faptul că a apelat în repetate rânduri la proceduri estetice. Potrivit relatărilor, acesta ar face injecții la intervale de aproximativ două-trei luni, iar rezultatele sunt vizibile în aspectul său.

La ieșirea din clinică, milionarul s-a îndreptat rapid către mașină și a plecat. Apariția sa cu masca facială nu a părut să îl incomodeze, semn că astfel de vizite și proceduri nu reprezintă o situație neobișnuită pentru el.

Tratamentele estetice la care ar apela Borcea pot presupune costuri ridicate, unele proceduri ajungând la sute sau chiar mii de euro, în funcție de intervenție. Pentru milionar, însă, investiția în propria imagine pare să fie o preocupare constantă.