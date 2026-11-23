Considerați unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones au trecut, de-a lungul căsniciei lor, printr-o perioadă dificilă, care le-a pus la încercare relația.

Foto: Profimedia

S-au căsătorit în anul 2000 și au împreună doi copii, pe Dylan și Carys, însă cei doi actori au ajuns, în 2013, la o separare care i-a surprins pe fanii lor. După mai multe luni în care nu au mai fost văzuți împreună în public, au apărut primele speculații privind problemele din căsnicia lor. Zvonurile au fost alimentate și de faptul că Michael Douglas a fost fotografiat în vacanță, în Sardinia, fără soția sa, în timp ce actrița se afla la New York.

În august 2013, reprezentanții celor doi au confirmat că aceștia au decis să ia o pauză pentru a-și analiza relația și pentru a încerca să-și rezolve problemele conjugale. „Își iau o pauză pentru a-și evalua și a lucra la căsnicia lor”, a transmis PR-ul cuplului, precizând că nu poate adăuga mai multe informații - „No comment!”.

Separarea a durat aproximativ opt luni și a fost intens mediatizată. În acea perioadă, ambele vedete au avut de înfruntat provocări personale. Michael Douglas trecuse prin lupta cu cancerul la gât, în timp ce Catherine Zeta-Jones vorbise deschis despre diagnosticul ei de tulburare bipolară și despre nevoia de a acorda mai multă atenție sănătății sale mintale.

În 2014, după ce și-au reluat relația, actorul a vorbit despre perioada dificilă și a ținut să precizeze că împăcarea nu a fost rezultatul eforturilor unei singure persoane. „A fost o decizie reciprocă. Am avut problemele noastre, dar o iubesc enorm”, a declarat Michael Douglas într-un interviu acordat publicației „The Sunday Times”.

Invitat în emisiunea lui Ellen DeGeneres, actorul a recunoscut că orice cuplu trece prin momente complicate, mai ales atunci când viața personală e permanent expusă publicului. Mai târziu, în autobiografia „One Helluva Ride”, Michael Douglas a dezvăluit că nu și-a pierdut niciodată speranța că se vor împăca. Actorul a recunoscut că amândoi și-au simțit lipsa în perioada separării și a subliniat cât de importantă e Catherine în viața lui, descriind-o drept cea mai bună prietenă și parteneră de viață.

Anii au trecut, iar cei doi au demonstrat că au reușit să depășească acel moment dificil. În 2025, cu ocazia aniversării a 25 de ani de căsnicie, Catherine Zeta-Jones a publicat mai multe fotografii din povestea lor de dragoste și i-a transmis soțului un mesaj emoționant, amintindu-și de ziua nunții.

„Te iubesc astăzi la fel de mult ca atunci”, a scris actrița online anul trecut, când mariajul lor a împlinit 25 de ani, confirmând încă o dată că relația lor a rezistat în timp, în ciuda obstacolelor.