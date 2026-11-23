Angela Similea, „regina muzicii ușoare românești”, a strălucit sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în cadrul spectacolului „Ce-aș fi fost dacă...”, găzduit de Teatrul Național din București. Sfidând parcă trecerea timpului, artista și-a păstrat cochetăria și acum, la vârsta de 80 de ani, fiind un exemplu de eleganță și de rafinament. Surpriza serii a fost însă strănepoata ei de frate, o minune de fată, cu o voce de aur, copia la indigo a inegalabilei artiste. Tatăl micuței, hairstilistul Sorin Similea, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre Ava Maria, dar și despre fiul Marc, pianist. Ambii duc mai departe tradiția familiei.

1/6 Ava Maria, strănepoata de frate a Angelei Similea, duce mai departe tradiția familiei Foto: Foto: Iulia Radu (Facebook)

Biletele la spectacolul omagial de la Teatrul Național s-au vândut ca pâinea caldă

Spectacolul, organizat de Aurelian Temișan și de Monica Davidescu, a fost gândit ca un omagiu adus uneia dintre cele mai apreciate voci ale muzicii ușoare românești, în spatele acestui eveniment unic fiind o muncă titanică, de aproape doi ani. Biletele s-au vândut ca pâinea caldă, în numai câteva ore de la punerea în vânzare.

Pe scenă au urcat cel mai buni artiști, Nico, Silvia Dumitrescu, Adrian Daminescu, dar și alți soliști cu voci de aur, care i-au interpretat cele mai frumoase șlagăre, precum „Trăiesc” și „Să mori din dragoste rănită”.

Angela Similea a renunțat la concerte în urmă cu 7 ani. A trecut printr-un lung lanț de necazuri

Angela Similea, care are în palmares și valorosul trofeu „Cerbul de Argint”, obținut în 1970, la Brașov, a renunțat la concerte, în urmă cu mai bine de 7 ani, însă adesea este invitată la evenimente, pentru a fi premiată sau omagiată.

Artista a luat această decizie, de a se retrage din lumina reflectoarelor, în urma unui lanț de necazuri, decesul mamei, trecerea în neființă a soțului ei, Victor Surdu, dar și a numeroaselor procese, din cauza unor datorii financiare ale familiei, inclusiv pierderea conacului din Belciugatele, unde a locuit ani la rând.

Cine e puștoaica de 9 ani, care a moștenit talentul muzical al Angelei Similea

Iată însă că Angela Similea are o mare mulțumire sufletească. Strănepoata de frate duce mai departe tradiția muzicală, micuța demonstrându-și talentul artistic chiar pe scena Teatrului Național, fiind aplaudă de celebra solistă. Iar fratele ei a acompaniat-o la pian, în timp ce interpreta piesa „Casa mea”. Tatăl puștoaicei, hairstilistul Sorin Similea, nepotul de frate al Angelei Similea, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre cei doi copii ai săi, talentați și frumoși:

„Încă îmi răsună în minte acordurile ample din spectacol. Ce seară minunată a fost! Artiști români extraordinari, emoție cât cuprinde și o sală întreagă cântând la unison. Unele seri nu se uită pur și simplu, rămân cu noi ca un refren bun întreagă viață.

„Ava Maria face street dance și balet”

Când muzica vine din suflet și se întâlnește cu un public care simte fiecare vers, magia se întâmplă de la sine. Ava Maria și Marc Victor au făcut tot posibilul să se ridice la nivelul acestui spectacol și eu zic că au reușit cu brio.

Fiul meu, Marc Victor Similea, are 13 ani, iar fiica mea Ava Maria Similea are 9 ani. Amândoi sunt elevi ai Colegiului de muzică „George Enescu”. Marc compune muzică, dar rap și soul deocamdată (este încă la început). Pian studiază amândoi, iar Marc mai face și chitară. Maria face street dance și balet”.

Internauții, încântați de talentul puștoaicei și al fratelui ei pianist: „Au fost minunați amândoi”

Cei doi tineri talentați au fost apreciați de public pentru momentul muzical susținut în spectacolul dedicat Angelei Similea. Iată ce au menționat internauții, pe conturile sociale:

„Au fost minunați amândoi și, într-adevăr, a fost o seară magică și de neuitat. Ce s-a întâmplat pe scenă va rămâne mult timp în sufletele noastre (piele de găină e puțin spus)” sau „Cât de frumos! Minunat! Ce copii talentați, fetița va duce mai departe talentul Angelei Similea”. Altcineva a adăugat: „Am fost în sală și am trăit emoțiile acestor doi copii talentați! Dragii de ei au fost minunați! Felicitări! Succes!”.