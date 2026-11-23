Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, a anunțat ce specializare medicală va urma după rezultatul excelent obținut la examenul de rezidențiat.

Ce specializare și-a ales Smaranda Știrbu Foto: instagram

Tânăra, absolventă a Facultății de Medicină, a acumulat 818 puncte din maximum 950 și a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai importante obiective profesionale.

Smaranda Știrbu a ales Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

La scurt timp după repartizarea la Rezidențiat, pe care l-a trecut cu 818 puncte, Smaranda Știrbu a dezvăluit urmăritorilor săi că va activa în specializarea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde tânăra a publicat mai multe fotografii în halat de medic, cu stetoscopul la gât și tratatele de specialitate care au însoțit-o în perioada de pregătire.

„DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE. Visele devin realitate”, a scris aceasta în descrierea imaginilor, semn că alegerea reprezintă împlinirea unui vis pentru care a muncit mai bine de un an. Rezultatul obținut i-a permis să își aleagă fără dificultăți specializarea dorită, după luni întregi de studiu intens și sacrificii.

Veștile bune nu au trecut neobservate nici de Selly. Influencerul a redistribuit postarea iubitei sale pe Instagram Story și a profitat de ocazie pentru a face o glumă inspirată chiar de domeniul ales de aceasta.

„Auu, cre' că mi-a crescut glicemia”, a scris vloggerul, mesajul stârnind reacții amuzate din partea fanilor.

Cei doi formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din mediul online românesc, iar succesul Smarandei a fost sărbătorit deopotrivă de apropiați și de comunitatea care îi urmărește activitatea.

Un an de muncă intensă pentru unul dintre cele mai dificile examene

În spatele rezultatului obținut se află însă o perioadă extrem de solicitantă. Smaranda Știrbu a povestit că a început pregătirea pentru Rezidențiat încă din toamna ultimului an de facultate, având de parcurs trei tratate de specialitate care însumau aproape o mie de pagini de informații complexe.

Tânăra a explicat că examenul presupune rezolvarea a 200 de grile în doar patru ore, timp în care candidații trebuie să completeze și un borderou care consumă o parte importantă din timpul disponibil.

„A fost un an foarte greu, din multe puncte de vedere, dar și frumos. Ai trei cărți care însumează undeva la 900 de pagini care trebuie știute din scoarță în scoarță. Studenții își iau minim un an pentru a învăța pentru acest examen”, a mărturisit ea.

Cu toate că se pregătise temeinic, oboseala acumulată și presiunea examenului și-au spus cuvântul în ultimele zile înainte de probă. Smaranda a povestit că a trecut printr-un moment de epuizare în care simțea că nu mai poate recunoaște informațiile pe care le studiase timp de un an.

„Fix cu o săptămână înainte de rezidențiat am clacat. Deschideam cărțile și tot ce citeam eu nu mai recunoșteam”, a relatat aceasta.

La recomandarea unei doctorițe pe care o apreciază, a decis să ia o pauză completă de o zi, deși până atunci ajunsese să studieze chiar și 16-17 ore pe zi.

Ce spune Selly despre căsătoria cu Smaranda

Selly și Smaranda formează un cuplu de mai mulți ani și au ales să fie destul de discreți în ceea ce privește relația lor. De-a lungul timpului, au existat și întrebări despre o posibilă căsătorie, iar influencerul nu s-a ferit să vorbească despre acest subiect.

Acesta a mărturisit că el și partenera sa preferă să lase lucrurile să decurgă de la sine și că, în opinia lui, căsătoria reprezintă mai degrabă un gest simbolic.

„Ne înțelegem foarte bine. Ne respectăm. Ne iubim. Chiar atunci când ne-am combinat, niciunul dintre noi nu se aștepta să fim chiar atât de compatibili. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri.

Mie îmi place foarte mult că am lângă mine o parteneră la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață, și mi se pare cel mai important. De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine, ea învață foarte mult.

Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu”, a spus influencerul în urmă cu ceva timp, potrivit informațiilor apărute în presă.