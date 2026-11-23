Dana Roba se pregătește pentru o nouă schimbare de ordin estetic. La doar cinci luni după ce a trecut printr-o intervenție de mastopexie și implant mamar, make-up artista a anunțat că urmează să se opereze din nou.

Dana Roba se pregătește pentru o nouă intervenție estetică Foto: Instagram

De această dată, vedeta a ales să își facă o rinoplastie, intervenție pe care o așteaptă cu mult entuziasm.

Dana Roba: „Sunt foarte fericită pentru luna viitoare”

Recent, Dana Roba le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că se va întoarce în sala de operație luna viitoare. Aceasta este încrezătoare că rezultatul va fi unul pe măsura așteptărilor sale și spune că nu are emoții în privința noii intervenții.

„În urmă cu cinci luni, exact cinci luni am de când m-am operat de mastopexie și implant mamar în București (...) Sunt foarte fericită pentru luna viitoare mă voi duce la operație de rinoplastie, îmi voi face operație la nas (...) Sunt sigură că nici la nas nu voi da greș”, a declarat Dana Roba pe TikTok.

Dana Roba, despre perioada de recuperare după operația la sâni

În urmă cu cinci luni, make-up artista a trecut printr-o intervenție de mastopexie și implant mamar, tot în București. După operație, aceasta a vorbit deschis despre perioada de recuperare, dar și despre momentele dificile prin care a trecut.

Dana Roba a mărturisit atunci că s-a confruntat cu nopți dificile și că a simțit lipsa sprijinului celor din jur. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, aceasta a transmis că, în momentele grele, credința a fost cea care i-a oferit putere.

„Se spune că la greu vezi cine îți este alături. În cele mai grele nopți fără somn, când aș avea cea mai mare nevoie de o prezență, sunt tot singură. La greu rămâne doar Dumnezeu. În nopțile lungi fără somn, Dumnezeu este cel prezent. Oamenii vor apărea în viața mea când sunt bine, până atunci, nu au nevoie de mine”, spunea Dana Roba, la scurt timp după intervenția chirurgicală.